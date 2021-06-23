Нелегкий період, – Ястремська про виправдання у допінг-скандалі

Українська тенісистка Даяна Ястремська із чистою совістю може повертатись на корт. 21-річну спортсменку офіційно виправдали у вживанні допінгу.

Перший коментар Ястремської

Даяна Ястремська написала пост у своїх соцмережах після виправдання у допінговому скандалі. Українська тенісистка подякувала усім за підтримку у складний період її життя.

До теми Даяну Ястремську офіційно виправдали у вживанні допінгу

Вперше про зняття з неї звинувачень тенісистка дізналась 21 червня. Міжнародна федерація тенісу вважає, що вона не несе провини за допінг в організмі. Позитивний допінг-тест був обумовлений зовнішнім забрудненням.

Тепер спортсменка може знову взяти участь у змаганнях. Цікаво, що ще раніше тенісистка заявилась на Вімблдон-2021. Українські фанати зможуть знову побачити Даяну на корті. Ястремська зізналась, що за останні 6 місяців їй довелось пережити чимало, багато негативних коментарів лилось у її сторону.

Я дуже вдячна родині, адвокатам, агенту за постійну підтримку. Також дякую фанатам за все слова і повідомлення, які я отримала в цей нелегкий період. Тепер я з нетерпінням чекаю, коли зможу повернутися до своєї пристрасті – тенісу. Ми занадто довго були в розлуці, з нетерпінням чекаю повернення в Тур,

– написала Ястремська.

Допінг-скандал Ястремської: головне

Наприкінці 2020 року українських фанатів тенісу приголомшила новина – в організмі Ястремської виявили допінг (метаболіт местеролону). Він був підтверджений і пробою B.

Вже з нового 2021 року ITF прийняла рішення тимчасово відсторонити українську тенісистку від змагань. Даяна декілька разів подавала апеляції, але CAS не задовольнив жодної.

У травні з'явилась інформація, що начебто заборонена речовина могла потрапити в організм представниці України через секс з колишнім хлопцем. Бойфренд тенісисти відразу спростував такі чутки. Батько тенісистки буцімто просив його взяти провину на себе.

Тенісистки розпочнуть свої виступи в основній сітці Вімблдону 28 червня та змагатимуться за перемогу до 11 липня.