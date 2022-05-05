Срна жорстко відповів тим, хто підтримує російських футболістів

Хорватський спеціаліст розповів, що варто робити тим, хто підтримує російських спортсменів. Він радить їм з'їздити до Маріуполя, Бучі та Чернігова.

Варте уваги Шахтар зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2022/2023

Я б їм порадив приїхати в Україну, з'їздити до Маріуполя, Бучі, Чернігова. І все буде зрозуміло. По-друге, російські клуби можуть переглянути Лігу чемпіонів по телевізору,

– сказав Срна.

УЄФА відсторонив Росію від футболу на наступний сезон.

Росію виключили з низки турнірів. Повний список:

Єврокубки на сезон 2022/2023 (Ліга Чемпіонів, Ліга Європи, Ліга Конференцій, жіноча Ліга Чемпіонів, Юнацька ліга УЄФА)

Ліга Націй на сезон 2022/2023 (Росія займає останнє місце в дивізіоні В, що означає її пониження в дивізіоні С)

Жіночий чемпіонат Європи 2022 (фінальний турнір)

Жіночий чемпіонат світу 2023 (кваліфікація)

Жіночий чемпіонат Європи з футзалу 2022 (фінальний турнір)

Ліга Чемпіонів з футзалу на сезон 2022/23

Молодіжні та юнацькі турніри під егідою УЄФА на сезон 2022/23

Даріо Срна не мовчить про війну в Україні. Нещодавно він звернувся до людей, які перебувають на "Азовсталі". Він наголосив, що маріупольці є нашими героями.

До речі. Донецька команда виїхала за кордон, аби зіграти серію благодійних поєдинків. У своєму останньому матчі вони зіграли проти хорватського Хайдука. Гра закінчилася мировою – 3:3.

Звісно, що весь цивілізований світ підтримує Україну та наголошує на тому, що росіян та білорусів варто відсторонити від світового спорту. Проте деколи з'являються несподіванки. Як от колишній тренер збірної України Рауль Ріанчо.

Нещодавно він заявив, що російські футболісти ні в чому не винні. Також тренер вважає такі санкції проти російського спорту є недоречними.