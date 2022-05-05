Срна жестко ответил тем, кто поддерживает российских футболистов

Хорватский специалист рассказал, что следует делать тем, кто поддерживает российских спортсменов. Он советует им съездить в Мариуполь, Бучу и Чернигов.

Стоит внимания Шахтер сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2022/2023

Я бы им посоветовал приехать в Украину, съездить в Мариуполь, Бучу, Чернигов. И все будет ясно. Во-вторых, российские клубы могут просмотреть Лигу чемпионов по телевизору,

– сказал Срна.

УЕФА отстранил Россию от футбола на следующий сезон.

Россию исключили из ряда турниров. Полный список:

Еврокубки на сезон 2022/2023 (Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Конференций, женская Лига Чемпионов, Юношеская лига УЕФА)

Лига Наций на сезон 2022/2023 (Россия занимает последнее место в дивизионе В, что означает ее понижение в дивизионе С)

Женский чемпионат Европы 2022 (финальный турнир)

Женский чемпионат мира 2023 (квалификация)

Женский чемпионат Европы по футзалу 2022 (финальный турнир)

Лига Чемпионов по футзалу на сезон 2022/23

Молодежные и юношеские турниры под эгидой УЕФА на сезон 2022/23

Дарио Срна не умалчивает о войне в Украине. Недавно он обратился к людям, которые находятся на "Азовстали". Он отметил, что мариупольцы являются нашими героями.

Кстати говоря. Донецкая команда уехала за границу, чтобы сыграть серию благотворительных поединков. В последнем матче они сыграли против хорватского Хайдука. Игра закончилась мировой – 3:3.

Конечно, весь цивилизованный мир поддерживает Украину и подчеркивает, что россиян и белорусов следует отстранить от мирового спорта. Однако иногда появляются неожиданности. Как бывший тренер сборной Украины Рауль Рианчо.

Недавно он заявил, что российские футболисты ни в чем не повинны. Также тренер считает такие санкции против российского спорта неуместны.