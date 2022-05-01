Хайдук – Шахтар 3:3

Голи: Любічич, 10, 80. Лазер, 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук. 90+1

Футболісти Шахтаря традиційно вийшли на гру у символічних футболках. Цього разу "гірники" були одягнені у футболки із закликом "Збережіть Маріуполь", пише 24 канал.

До теми Шахтар продовжує збирати гроші для України: трансляція благодійного матчу проти Хайдука

Для команди Роберто Де Дзербі цей поєдинок став вже п'ятим у рамках благодійного турне на підтримку України.

Початок матчу був за хорватами, які вже на 10-й хвилині розмочили нулі на табло. Голом відзначився Любічич – 1:0.

Саме з таким мінімальним рахунком команди пішли на відпочинок.

По перерві господарі подвоїли свою перевагу завдяки точному удару Лазера – 2:0.

Однак рівно через 10 хвилин "гірники" відквитали один м'яч. Топалов забив перший гол Шахтаря у цій зустрічі – 2:1.

Ще через 20 хвилин рахунок на табло став вже рівний – 2:2. Стасюк засмутив голкіпера Хайдука.

Недовго мировий рахунок протримався у матчі. На 80-й хвилині Любічич оформив дубль – 3:2. Здавалось, що хорвати святкують перемогу над українським клубом. Але футболісти Шахтаря не опустили руки та вирвали у суперника мирову – 3:3. Вже у компенсований до матчу час відзначився Борячук.

Шахтар розписав свою першу мирову у благодійному турне.