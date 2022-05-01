Хайдук – Шахтар 3:3
Голи: Любічич, 10, 80. Лазер, 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук. 90+1
Футболісти Шахтаря традиційно вийшли на гру у символічних футболках. Цього разу "гірники" були одягнені у футболки із закликом "Збережіть Маріуполь", пише 24 канал.
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Для команди Роберто Де Дзербі цей поєдинок став вже п'ятим у рамках благодійного турне на підтримку України.
Початок матчу був за хорватами, які вже на 10-й хвилині розмочили нулі на табло. Голом відзначився Любічич – 1:0.
Саме з таким мінімальним рахунком команди пішли на відпочинок.
По перерві господарі подвоїли свою перевагу завдяки точному удару Лазера – 2:0.
Однак рівно через 10 хвилин "гірники" відквитали один м'яч. Топалов забив перший гол Шахтаря у цій зустрічі – 2:1.
Ще через 20 хвилин рахунок на табло став вже рівний – 2:2. Стасюк засмутив голкіпера Хайдука.
Недовго мировий рахунок протримався у матчі. На 80-й хвилині Любічич оформив дубль – 3:2. Здавалось, що хорвати святкують перемогу над українським клубом. Але футболісти Шахтаря не опустили руки та вирвали у суперника мирову – 3:3. Вже у компенсований до матчу час відзначився Борячук.
Шахтар розписав свою першу мирову у благодійному турне.