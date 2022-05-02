Директор Шахтаря: Сподіваємося, що це скоро закінчиться
Срна наголосив, що люди, які перебувають на "Азовсталі" є відважними героями. Також він зазначив, що "гірники" присвятили свій матч проти Хайдука маріупольцям.
Читайте також Один із перших матчів збірної ми повинні зіграти в Маріуполі, – гендиректор Шахтаря
По-перше, я хотів би звернутися до всіх людей, які сьогодні на "Азовсталі": вони великі герої, вони захищають нашу Батьківщину, тримають стіну, яка не падає, і ми переконані, що вона не впаде,
– заявив Срна.
"І ми знаємо, що це завод президента нашого клубу Ріната Ахметова, але для нього найважливіше життя людини. Сподіваємося, що це скоро закінчиться, люди вийдуть з "Азовсталі" і продовжуватимуть жити нормальним життям, як вони на те заслуговують", – додав директор Шахтаря.
Всі виручені кошти від поєдинків відправлять на допомогу Україні.