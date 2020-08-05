Бій між володарем титулу IBF Теофімо Лопесом та власником поясів WBA, WBO, WBC Franchise Василем Ломаченком може не відбутись через американця, якого не влаштовує гонорар. Українська сторона вже шукає потенційного суперника, ним може стати Фелікс Вердехо.

Керівник компанії Top Rank Боб Арум розглядає різноманітні запасні варіанти, якщо Лопес таки буде стояти на своїй позиції щодо гонорару, повідомляє Yahoo! Sports.

Оце так: Команда Лопеса поставила ультиматум організаторам та Ломаченку

У випадку, якщо бій між Лопесом та Ломаченком таки зірветься, то українець зможе провести поєдинок проти перспективного Фелікса Вердехо.

Арум спробує організувати такий бій.

Що відомо про потенційного суперника українця

Ломаченко є старим кривдником Вердехо.

Після впевнених двох стартових перемог на Олімпіаді 2012 року у Лондоні, Вердохо програв у чвертьфіналі майбутньому чемпіону ігор, українцю Василю Ломаченко. Тепер Вердехо не проти взяти реванш в українця.

16 липня 2020 року Вердехо швидко переміг непереможного американця Вілла Мадеру.