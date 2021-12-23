Не розумію, що сталося у наших стосунках, – екстренер Усика про припинення роботи з боксером

Колишній тренер непереможного Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир розповів, як припинив співпрацю з українським боксером.

Башир: Я бажаю Усику всього найкращого

Американський фахівець розповів в про своє бачення ситуації. Він не розуміє, чому Олександр вирішив змінити собі тренера.

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Я реально не можу відповісти на запитання, чому Усик часто змінював тренерів. Я досі не розумію, що сталося у наших стосунках. Я просто отримав смс, у якій говорилося, що більше у моїх послугах не зацікавлені. Я прийняв це. Це моя робота. Я бажаю Усику всього найкращого,

– сказав екстренер Олександра.

Також Башир наголоси, що Усик справжній професіонал. За його словами, українець завжди виконував те, що від нього вимагав тренер.

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