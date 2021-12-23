Не розумію, що сталося у наших стосунках, – екстренер Усика про припинення роботи з боксером

23 грудня 2021 , 15:54
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Джерело:

ютуб-канал Тайк Майсон

Колишній тренер непереможного Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир розповів, як припинив співпрацю з українським боксером.

Башир: Я бажаю Усику всього найкращого

Американський фахівець розповів в про своє бачення ситуації. Він не розуміє, чому Олександр вирішив змінити собі тренера.

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Я реально не можу відповісти на запитання, чому Усик часто змінював тренерів. Я досі не розумію, що сталося у наших стосунках. Я просто отримав смс, у якій говорилося, що більше у моїх послугах не зацікавлені. Я прийняв це. Це моя робота. Я бажаю Усику всього найкращого,
– сказав екстренер Олександра.

Також Башир наголоси, що Усик справжній професіонал. За його словами, українець завжди виконував те, що від нього вимагав тренер.

Усик сенсаційно переміг Джошуа

  • Наприкінці жовтня Олександр переміг британського боксера Ентоні Джошуа та відібрав у нього чемпіонські титули.
  • Відразу після поєдинку британець активував опцію про реванш.
  • Раніше Усик зазначав. що бій може відбутися на весні 2022-го року. Однак згодом чемпіон повідомив, що вони  не близькі до реваншу з Ентоні.
  • Українець неодноразово наголошував, що хотів би, аби бій відбувся за підтримки рідних трибун. Проте промоутер Джошуа назвав можливі місця проведення реваншу, серед них немає України.
Автор: Дарина Жданович