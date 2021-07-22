Форвард не потрапив у заявку на єврокубки: Гент хитро підвищує вартість Яремчука
Джерело:УЄФА
Гент хоче заробити солідні гроші за трансфер Романа Яремчука. Бельгійський клуб навіть не включив нападника у заявку на єврокубки.
Несподіваний крок клубу
У четвер, 22 липня, Гент зіграє свій перший матч у Лізі конференцій проти Волеренги з Норвегії. У заявці немає відразу двох українців Романа Безус та Романа Яремчука.
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Безус пропускає зустріч через те, що лише приєднався до команди після відпустки, яку отримав після Євро-2020. То Яремчука й взагалі немає у список футболістів заявлених у кваліфікацію єврокубків.
Безус попав у заявку на єврокубки / Скриншот із сайту УЄФА
Для чого це робить Гент
Причина – збільшення ринкової ціни найкращого форварда команди. Гент хоче ще більше підійняти вартість трансферу українця, тому не став заявляти його на матчі єврокубків.Зверніть увагу! Після завершення чемпіонату Європи-2020 Яремчук став одним із п'яти футболістів збірної України, які подорожчали у ціні. Нападник додав до своєї вартості 2,5 мільйони євро. Тепер його вартість складає 17,5 мільйонів євро.
- Ще раніше Гент пообіцяв українцю відпустити його після Євро-2020. Контракт із бельгійською командою розрахований до кінця червня 2025 року.
- На позицію Романа начебто мав прийти інший українець Артем Довбик, який забив переможний гол у ворота шведів.
- У сезоні-2020/2021 Яремчук зіграв 43 матчі за "буйволів" в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів.