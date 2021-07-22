Форвард не потрапив у заявку на єврокубки: Гент хитро підвищує вартість Яремчука

Гент хоче заробити солідні гроші за трансфер Романа Яремчука. Бельгійський клуб навіть не включив нападника у заявку на єврокубки.

Несподіваний крок клубу

У четвер, 22 липня, Гент зіграє свій перший матч у Лізі конференцій проти Волеренги з Норвегії. У заявці немає відразу двох українців Романа Безус та Романа Яремчука.

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Безус пропускає зустріч через те, що лише приєднався до команди після відпустки, яку отримав після Євро-2020. То Яремчука й взагалі немає у список футболістів заявлених у кваліфікацію єврокубків.



Безус попав у заявку на єврокубки / Скриншот із сайту УЄФА

Для чого це робить Гент

Причина – збільшення ринкової ціни найкращого форварда команди. Гент хоче ще більше підійняти вартість трансферу українця, тому не став заявляти його на матчі єврокубків.

Ще раніше Гент пообіцяв українцю відпустити його після Євро-2020. Контракт із бельгійською командою розрахований до кінця червня 2025 року.

На позицію Романа начебто мав прийти інший українець Артем Довбик, який забив переможний гол у ворота шведів.

У сезоні-2020/2021 Яремчук зіграв 43 матчі за "буйволів" в усіх турнірах, у яких 23 рази відзначався у воротах суперників в усіх турнірах та віддав 8 асистів.