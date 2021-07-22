Несподіваний крок клубу

У четвер, 22 липня, Гент зіграє свій перший матч у Лізі конференцій проти Волеренги з Норвегії. У заявці немає відразу двох українців Романа Безус та Романа Яремчука.

До теми Найкращий нападник поза заявкою: Яремчук не зіграє за Гент у матчі Ліги конференцій

Безус пропускає зустріч через те, що лише приєднався до команди після відпустки, яку отримав після Євро-2020. То Яремчука й взагалі немає у список футболістів заявлених у кваліфікацію єврокубків.



Безус попав у заявку на єврокубки / Скриншот із сайту УЄФА

Для чого це робить Гент

Причина – збільшення ринкової ціни найкращого форварда команди. Гент хоче ще більше підійняти вартість трансферу українця, тому не став заявляти його на матчі єврокубків.

Зверніть увагу! Після завершення чемпіонату Європи-2020 Яремчук став одним із п'яти футболістів збірної України, які подорожчали у ціні. Нападник додав до своєї вартості 2,5 мільйони євро. Тепер його вартість складає 17,5 мільйонів євро.