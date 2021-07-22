Неожиданный шаг клуба
В четверг, 22 июля, Гент сыграет свой первый матч в Лиге конференций против Волеренги из Норвегии. В заявке нет сразу двоих украинцев – Романа Безуса и Романа Яремчука.
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Безус пропускает встречу из-за того, что только присоединился к команде после отпуска, который получил после Евро-2020. А вот Яремчука вообще нет в список футболистов, заявленных в квалификацию еврокубков.
Безус попал в заявку на еврокубки / Скриншот с сайта УЕФА
Для чего это делает Гент
Причина – увеличение рыночной цены лучшего форварда команды. Гент хочет еще больше поднять стоимость трансфера украинца, поэтому не стал заявлять его на матчи еврокубков.
- Еще раньше Гент пообещал украинцу отпустить его после Евро-2020. Контракт с бельгийской командой рассчитан до конца июня 2025 года.
- На позицию Романа якобы должен был прийти другой украинец – Артем Довбик, который забил победный гол в ворота шведов.
- В сезоне-2020/2021 Яремчук сыграл 43 матча за "буйволов" во всех турнирах, в которых 23 раза отмечался в воротах соперников во всех турнирах и отдал 8 ассистов.