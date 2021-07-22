Неожиданный шаг клуба

В четверг, 22 июля, Гент сыграет свой первый матч в Лиге конференций против Волеренги из Норвегии. В заявке нет сразу двоих украинцев – Романа Безуса и Романа Яремчука.

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Безус пропускает встречу из-за того, что только присоединился к команде после отпуска, который получил после Евро-2020. А вот Яремчука вообще нет в список футболистов, заявленных в квалификацию еврокубков.



Безус попал в заявку на еврокубки / Скриншот с сайта УЕФА

Для чего это делает Гент

Причина – увеличение рыночной цены лучшего форварда команды. Гент хочет еще больше поднять стоимость трансфера украинца, поэтому не стал заявлять его на матчи еврокубков.

Обратите внимание! После завершения Чемпионата Европы-2020 Яремчук стал одним из пяти футболистов сборной Украины, которые подорожали в цене. Нападающий прибавил к своей стоимости 2,5 миллиона евро. Теперь его стоимость составляет 17,5 миллионов евро.