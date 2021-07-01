Заміна для Яремчука
Гент всерйоз розглядає варіант із трансфером Артема Довбика. Нападник повинен замінити свого земляка та партнера по збірній України Яремчука. Роман покине бельгійський клуб після завершення Євро-2020. Таку обіцянку дав сам Гент.
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Стартова ціна за перехід нападника Дніпра-1 буде складати від 5 мільйонів євро. Хоча спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Довбика лише в один мільйон євро. Однак голом у ворота шведів Артем добре собі підійняв репутацію та трансферну ціну.
Хто стежить за Довбиком
- Торіно (Італія)
- Бешикташ (Туреччина)
- Реал Сосьєдад (Іспанія)
- Українські гранди
Перелічені клуби вже не перший місяць стежать за грою українського футболіста. Відзначається, що Яремчук добре проявляє себе на чемпіонаті Європи, тому його трансфер у інший топовіший клуб стає все більш реальним. Роман на цьому Євро вже встиг відзначитись двома голами – у ворота Нідерландів та Північної Македонії у груповому раунді турніру.