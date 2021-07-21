Несподівана відсутність лідера атаки

Гент у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграє проти норвезької Волеренги. У поєдинку не візьме участь Роман Яремчук.

Цікаво Одразу п'ятеро українських гравців зросли в ціні після Євро-2020

Український нападник лише 21 липня повернеться у розташування команди після відпустки, яку отримав через виступи на Євро-2020. Єврокубковий матч Гента відбудеться відразу 22 липня. Головний наставник клубу Хейн Ванхазебрук вирішив не ризикувати українцем, який не набрав оптимальну форму після відпочинку.

Нагадаємо, що 25-річний нападник провів відпустку у компанії іншого українського футболіста з Динамо Віталія Миколенка. Вони зробили світлину з російським репером Бастою. Після чого на гравців полилось море критики.