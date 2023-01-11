Не на часі: клуб УПЛ відмовляється брати участь у Кубку України

ФК Олександрія не готова взяти участь у розіграші Кубка України. Колектив вважає, що їм бракне часу, аби встигнути відіграти всі матчі.

Нещодавно оприлюднили можливий формат розіграшу цьогорічного Кубка України. Олександрія бажає сконцентруватись на УПЛ.

Варте уваги Новий скандал в українському футболі: Рух підготував позов в УЄФА проти Карпат

Директор Олександрії Дмитро Кітаєв розповів, що команда не бажає брати участі у турнірі за певних обставин.

Ми не готові у ньому брати участь. Тому що зараз не той формат. Давайте закінчимо цей сезон чемпіонату України. Бо так, як ми граємо, з купою перенесень, не можемо зіграти та їдемо на виїзди, не граємо ігри, то нам ще Кубка України не вистачало,

– розповів Кітаєв.

Розіграш Кубка України вперше в історії не відбувся в першій частині сезону. УАФ шукає альтернативні варіанти проведення турніру. Раніше була інформація, що змагання взагалі не будуть проводитись через ситуацію в країні.

Можливий формат проведення Кубка України