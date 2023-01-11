Нещодавно оприлюднили можливий формат розіграшу цьогорічного Кубка України. Олександрія бажає сконцентруватись на УПЛ.

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Директор Олександрії Дмитро Кітаєв розповів, що команда не бажає брати участі у турнірі за певних обставин.

Ми не готові у ньому брати участь. Тому що зараз не той формат. Давайте закінчимо цей сезон чемпіонату України. Бо так, як ми граємо, з купою перенесень, не можемо зіграти та їдемо на виїзди, не граємо ігри, то нам ще Кубка України не вистачало,

– розповів Кітаєв.

Розіграш Кубка України вперше в історії не відбувся в першій частині сезону. УАФ шукає альтернативні варіанти проведення турніру. Раніше була інформація, що змагання взагалі не будуть проводитись через ситуацію в країні.

Можливий формат проведення Кубка України