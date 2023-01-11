Нещодавно оприлюднили можливий формат розіграшу цьогорічного Кубка України. Олександрія бажає сконцентруватись на УПЛ.
Варте уваги Новий скандал в українському футболі: Рух підготував позов в УЄФА проти Карпат
Директор Олександрії Дмитро Кітаєв розповів, що команда не бажає брати участі у турнірі за певних обставин.
Ми не готові у ньому брати участь. Тому що зараз не той формат. Давайте закінчимо цей сезон чемпіонату України. Бо так, як ми граємо, з купою перенесень, не можемо зіграти та їдемо на виїзди, не граємо ігри, то нам ще Кубка України не вистачало,
– розповів Кітаєв.
Розіграш Кубка України вперше в історії не відбувся в першій частині сезону. УАФ шукає альтернативні варіанти проведення турніру. Раніше була інформація, що змагання взагалі не будуть проводитись через ситуацію в країні.
Можливий формат проведення Кубка України
- 1-й етап. 28 лютого або 8 березня. Минай, Інгулець, Металіст, Кривбас.
- 2-й етап. 16 березня. 2 переможця 1-го етапу плюс 10 команд УПЛ.
- 3-й етап. 5 квітня. 6 переможців 2-го етапу плюс Шахтар, Дніпро-1. 1/4 фіналу. 26 квітня. 4 переможці 3-го етапу + 4 команди ПФЛ.
- 1/2 фіналу. 31 травня.
- Фінал. 7-9 червня.