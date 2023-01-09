Українська асоціація футболу України планує навесні провести розіграш Кубка України. Розглядається кілька варіантів розіграшу турніру.
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Один із таких варіантів оприлюднив журналіст Сергій Болотніков. Схема дуже відрізняється від традиційної.
Турнір буде розбитий на три попередні етапи. Далі турнір продовжить традиційна сітка плей-оф, починаючи з чвертьфіналу. Старт Кубка запланований на 28 лютого або 8 березня. А фінал – 7-9 червня.
На першому етапі зіграють дві команди невдахи минулого чемпіонату (Минай, Інгулець) та дві команди, які підвищилися в класі (Металіст та Кривбас).
На другому етапі переможці першого раунду приєднаються до 10 команд УПЛ без Шахтаря та Дніпра-1 – представників України в єврокубках.
На третьому етапі до переможців другого раунду приєднаються Шахтар та Дніпро-1. Переможці цього відбірного турніру вийдуть до 1/4 фіналу, де їх чекатимуть 4 представника ПФЛ. Далі турнір відбудеться за звичною схемою.
Попередній формат Кубка України 2023
- 1-й етап. 28 лютого або 8 березня. Минай, Інгулець, Металіст, Кривбас.
- 2-й етап. 16 березня. 2 переможця 1-го етапу + 10 команд УПЛ.
- 3-й етап. 5 квітня. 6 переможців 2-го етапу + Шахтар, Дніпро-1.
- 1/4 фіналу. 26 квітня. 4 переможці 3-го етапу + 4 команди ПФЛ.
- 1/2 фіналу. 31 травня.
- Фінал. 7-9 червня.
Зазначимо, що офіційно УАФ ще не презентувала жодного варіанту розіграшу Кубка України. Очевидно, що розіграш турніру буде залежати від ситуації в країні.