Українська асоціація футболу України планує навесні провести розіграш Кубка України. Розглядається кілька варіантів розіграшу турніру.

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Один із таких варіантів оприлюднив журналіст Сергій Болотніков. Схема дуже відрізняється від традиційної.

Турнір буде розбитий на три попередні етапи. Далі турнір продовжить традиційна сітка плей-оф, починаючи з чвертьфіналу. Старт Кубка запланований на 28 лютого або 8 березня. А фінал – 7-9 червня.

На першому етапі зіграють дві команди невдахи минулого чемпіонату (Минай, Інгулець) та дві команди, які підвищилися в класі (Металіст та Кривбас).

На другому етапі переможці першого раунду приєднаються до 10 команд УПЛ без Шахтаря та Дніпра-1 – представників України в єврокубках.

На третьому етапі до переможців другого раунду приєднаються Шахтар та Дніпро-1. Переможці цього відбірного турніру вийдуть до 1/4 фіналу, де їх чекатимуть 4 представника ПФЛ. Далі турнір відбудеться за звичною схемою.

Попередній формат Кубка України 2023

1-й етап. 28 лютого або 8 березня. Минай, Інгулець, Металіст, Кривбас.

2-й етап. 16 березня. 2 переможця 1-го етапу + 10 команд УПЛ.

3-й етап. 5 квітня. 6 переможців 2-го етапу + Шахтар, Дніпро-1.

1/4 фіналу. 26 квітня. 4 переможці 3-го етапу + 4 команди ПФЛ.

1/2 фіналу. 31 травня.

Фінал. 7-9 червня.

Зазначимо, що офіційно УАФ ще не презентувала жодного варіанту розіграшу Кубка України. Очевидно, що розіграш турніру буде залежати від ситуації в країні.

Нагадаємо, що через військову агресію Росії вперше з 2004 року не був розіграний Суперкубок України.