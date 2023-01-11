Українському футболу замало проблем, які виникли через російську агресію. Тепер клуби вирішили топити один одного у міжусобних чварах.
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Рух проти Карпат
Предметом розбірок стали права на молодих футболістів, які розпочинали свою кар'єру у дитячій школі Карпат. Тож львівський Рух підготував звернення у відповідні органи УАФ та УЄФА, щоб вони визначили, чи є правонаступником "збанкрутілих" Карпат новостворений клуб.
Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті Руха.
Якщо насправді та на офіційному рівні Карпати вважають своєю ту школу, де розпочинали свій шлях нині перспективні "рухівці", то ласкаво просимо ще раз публічно оголосити про це і виставити юридично-документальну претензію до ФК Рух (Львів). Такі заяви означатимуть, що теперішні нові Карпати хочуть повернути не лише емблему, яку їм віддали фанати, але й історію клубу. А якщо так, то варто сплатити борги футболістам і працівникам клубу, які залишилися неоплаченими. З огляду на заяви, які лунають від імені Карпат, вони, схоже, вже назбирали кошти на виплату всіх боргів свого попередника. Ми правильно все зрозуміли?,
– йдеться у заяві Руха.
В чому суть конфлікту?
- У 2021 році команда Карпати Львів була розформована через величезні борги перед колишніми гравцями та персоналом.
- Щоб не втратити самобутній клуб, у 2020 році було вирішено створити нові Карпати з чистого аркуша. Керівником клубу став Стефан Юрчишин, а головним тренером Андрій Тлумак.
- У 2020 – 2021 роках низка гравців збанкрутілих Карпат підписали контракти з Рухом, де склали основу юнацької команди.
- У чемпіонаті України 2021/22 серед команд U-19 Рух став чемпіоном і виборов право грати у Юнацькій лізі УЄФА.
- На думку тренера Карпат Андрія Тлумака, Рух скористався ситуацією і забрав найкращих вихованців "левів".