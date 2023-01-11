Недавно обнародовали возможный формат розыгрыша нынешнего Кубка Украины. Александрия хочет сконцентрироваться на УПЛ.
Достойно внимания Новый скандал в украинском футболе: Движение подготовило иск в УЕФА против Карпат
Директор Александрии Дмитрий Китаев рассказал, что команда не желает участвовать в турнире при определенных обстоятельствах.
Мы не готовы в нем участвовать. Потому что сейчас не тот формат. Давайте закончим этот сезон чемпионата Украины. Так как мы играем, с кучей переносок, не можем сыграть и едем на выезды, не играем игры, то нам еще Кубка Украины не хватало,
– рассказал Китаев.
Розыгрыш Кубка Украины впервые в истории не состоялся в первой части сезона. УАФ ищет альтернативные варианты турнира. Раньше была информация, что соревнования вообще не будут проводиться из-за ситуации в стране.
Возможен формат проведения Кубка Украины
- 1-й этап. 28 февраля или 8 марта. Минай, Ингулец, Металлист, Кривбасс.
- 2-й этап. 16 марта. 2 победителя 1-го этапа плюс 10 команд УПЛ.
- 3-й этап. 5 апреля. 6 победителей 2-го этапа плюс Шахтер, Днепр-1. 1/4 финала. 26 апреля. 4 победителя 3-го этапа + 4 команды ПФЛ.
- 1/2 финала. 31 мая.
- Финал. 7-9 июня.