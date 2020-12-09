У Формулі-1 розгорівся скандал через російського пілота Микиту Мазепіна. При цьому що він ще не провів жодної гонки в цій серії, вболівальники вже вимагають вигнати його геть.

Микита Мазепін з наступного сезону повинен виступати за команду Haas. Він буде партнером сина Міхаеля Шумахера Міка. Для обох пілотів це буде дебютний сезон у Формулі-1. Але Мазепіна можуть виключити з перегонів, забравши в нього ліцензію. Все через секс-скандал.

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З чого все почалося

В сторіс інстаграму Мазепіна потрапило відео. На ньому російський пілот їде на пасажирському сидінні попереду. На задньому сидінні ж сидить напівоголена дівчина. В неї видно груди. В один з моментів Мазепін протягає до неї руки та починає хапати її. На що дівчина відштовхує телефон та показує середній палець.

Скандальне відео за участі Мазепіна

Зараз доступна лише редагована версія відео, яку розповсюдили в соціальних мережах. На першому ж відео було продовження. Дівчина після цього запихала цей палець собі в рот.

За декілька годин Мазепін видалив цей відео зі сторіс. Але вже було пізно.

В чому звинувачують Мазепіна

Фанати Формули-1 закинули Мазепіну харасмент та сексуальне домагання. І вимагають, щоб його вигнали з Формули-1. Для цього вони навіть створили відповідну петицію на Change.org. Станом на 17:00 9 грудня вона вже зібрала понад 13 тисяч підписів.

Як на це відреагували Мазепін та Haas

Після цього випадку Мазепін опублікував вибачення.

"Я хотів би вибачитися за свої недавні дії – і за неналежну поведінку, і за той факт, що все було розміщено в соціальних мережах. Я перепрошую за образу, яку я справді завдав, і за те, що поставив в незручне становище Haas. Я як пілот Формули-1 зобов'язаний дотримуватися більш високих стандартів, і я визнаю, що підвів самого себе і багатьох людей навколо. Я обіцяю засвоїти цей урок", – заявив Мазепін.

Відреагували на цей скандал і в Haas.

"Команда Haas не виправдовує поведінку Микити Мазепіна на відео, недавно опублікованому на його сторінці в соціальній мережі. Крім того, сам факт розміщення цього ролика викликає у нас відразу. Це питання розглядається всередині колективу, і в даний час ніяких інших коментарів зроблено не буде", – заявили в команді.

The matter is being dealt with internally and no further comment shall be made at this time. (2/2) — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020

Та після цього в сторіс інстаграму було опубліковано заяву і самої дівчини з відео – Андреа. Вона запевнила, що все, що відбувається там, було жартом. Адже вони давні друзі з Микитою. І що це саме вона опублікувала відео в сторіс пілота.

Що варто знати про Микиту Мазепіна

Це 21-літній російський гонщик. Цей сезон він провів у Формулі-2. З нового сезону повинен виступати у Формулі-1 за американську команду Haas.

Поява Мазепіна у Формулі-1 пов'язана з його батьком – російським мільярдером Дмитром Мазепіним, статки якого оцінюють в 1,7 мільярда доларів.

Коли в Микити не надто добре йшли справи у Формулі-2, його батько створив для нього власну команду. Окрім того, йому допомагав пілот Формули-1 Естбан Окон. Адже до цього Микита у Формулі-2 відзначився чималою кількістю аварій, які були доволі небезпечниим.