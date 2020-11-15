Хемілтон всьоме став чемпіоном Формули-1 і повторив рекорд легендарного Шумахера: фото
Льюїс Хемілтон виграв десятий етап у нинішньому сезоні та гарантував собі чемпіонський титул Формули-1.
35-річний британець завоював 7-й титул в кар'єрі, зрівнявшись з легендарним Міхаелем Шумахером. Про це пише 24 канал.
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Розвиток гонки
Старт проходив в дуже складних умовах, траса була залита водою, тому багато хто втратив свої позиції.
Хемілтон виграв цю гонку, стартуючи з 6 місця і з одним піт-стопом. І не можна сказати, що справа в кращому боліді. З огляду на погоду і мокру трасу, все якраз залежало від умінь, досвіду і роботи з шинами.
І Льюїс поставив красиву крапку в сезоні, вигравши свій 7-й чемпіонський титул. Валттері Боттас в гонці, де йому потрібно було обов'язково перемагати, фінішував поза топ-10.
Другим до фінішу прийшов Серхіо Перес з Racing Point, а третім – гонщик Ferrari Себастьян Феттель.
Результати гран-прі Туреччини
Сьомий титул в кар'єрі Хемілтона
35-річний Хемілтон виграв 1 титул з McLaren і 6 чемпіонство з Mercedes. Серед діючих пілотів конкурентом є Себастьян Феттель, у якого 4 титули.
Хемілтон є рекордсменом Формули-1 за кількістю перемог в гонках (94) і виграних кваліфікацій (97).
- До закінчення сезону залишилося провести ще три етапи. Хемілтон набрав 307 очок і став недосяжним для свого партнера по команді Валттері Боттаса (197). До трійки входить Макс Ферстаппен з "Ред Булл" (170).
- Наступний Гран-прі сезону пройде 29 листопада в Бахрейні.
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