Льюїс Хемілтон виграв десятий етап у нинішньому сезоні та гарантував собі чемпіонський титул Формули-1.

35-річний британець завоював 7-й титул в кар'єрі, зрівнявшись з легендарним Міхаелем Шумахером. Про це пише 24 канал.

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Розвиток гонки

Старт проходив в дуже складних умовах, траса була залита водою, тому багато хто втратив свої позиції.

Хемілтон виграв цю гонку, стартуючи з 6 місця і з одним піт-стопом. І не можна сказати, що справа в кращому боліді. З огляду на погоду і мокру трасу, все якраз залежало від умінь, досвіду і роботи з шинами.

І Льюїс поставив красиву крапку в сезоні, вигравши свій 7-й чемпіонський титул. Валттері Боттас в гонці, де йому потрібно було обов'язково перемагати, фінішував поза топ-10.

Другим до фінішу прийшов Серхіо Перес з Racing Point, а третім – гонщик Ferrari Себастьян Феттель.

Результати гран-прі Туреччини

Сьомий титул в кар'єрі Хемілтона

35-річний Хемілтон виграв 1 титул з McLaren і 6 чемпіонство з Mercedes. Серед діючих пілотів конкурентом є Себастьян Феттель, у якого 4 титули.

Хемілтон є рекордсменом Формули-1 за кількістю перемог в гонках (94) і виграних кваліфікацій (97).