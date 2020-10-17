Українські легкоатлети Богдан-Іван Городиський та Євгенія Прокоф'єва встановили рекорди України з півмарафону. Найкращі результати вони показали на Чемпіонаті світу, який відбувся у польській Гдині.

Обоє спортсменів побили рекорди, які вже тривалий час трималися в Україні.

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Рекорд України серед чоловіків 1:01.51 був поставлений ще у 2003 році. І от на турнірі в Гдині Городиський перевершив його на понад хвилину – 1:00.40. І став 20-им на чемпіонаті світу.

Щодо рекорду України серед жінок, то щоб його перевершити, боролися одразу дві українки – Євгенія Прокоф'єва та Софія Яремчук. І обоє спортсменок показали результат, який був кращим за попередній рекорд. От тільки фінішну пряму першою перетнула Прокоф'єва – 1:10.32. Час Яремчук – 1:10.47. У загальному заліку результат Прокоф'євої був 23-ім, а Яремчук – 25-им.

Важливо! У 1996 році Олена В'язова пробігла півмарафон за 1:09.34. Це теж рекорд України серед жінок, але він фіксується як змішаний. У жіночому забігу до цього часу найкращим показником був саме результат Наталі Беркут 1:11.07, який і перевершила Прокоф'єва.

Встановлення світового рекорду

На цих же змаганнях було встановлено і новий світовий рекорд. Спортсменка з Кенії Перес Джепчірчір встановила світове досягнення в півмарафоні, подолавши дистанцію у 21,1 кілометра за 1 годину 5 хвилин та 16 секунд. Вона поліпшила свій же рекорд на 18 секунд.