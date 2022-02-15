Найкращий тренер простягнув руку допомоги Джошуа перед реваншем з Усиком

Ентоні Джошуа може сильно озброїтися перед реваншем з Олександром Усиком за титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF у важкій вазі. Найкращий тренер 2021 року за версіями The Ring та Sports Illustrated Едді Рейносо готовий допомогти Джошуа.

Кривдник Джошуа може допомогти британцю

Після поразки Усику у вересні 2021 року Джошуа вирішив змінити тренера й відправився у турне на пошуки нового наставника. Допомогу британцю пропонували Фредді Роуч та навіть "Залізний" Майк Тайсон.

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Едді Рейносо, який у 2019 році допоміг Енді Руїсу завдати першої поразка в кар'єрі Джошуа, запевнив, що готовий співпрацювати з будь-ким.

Він повідомив, що вже спілкувався з наступним суперником Усика та промоутером Едді Хірном.

Я спілкувався з Джошуа та Едді Хірном, щоб побачити, що може бути зроблено. Подивимося, як воно буде. Я б із задоволенням попрацював із Джошуа. Чому ні? Моя робота – тренувати бійців, і я подивлюся, чи зможу зробити так, щоби це спрацювало,

– заявив фахівець.

Ймовірний тренер Джошуа звернув увагу на проблеми британського боксера.

"Я думаю, йому потрібно більше працювати з дистанції і більше комбінувати. У нього багато добрих якостей, багато добрих фізичних якостей, але він ними не користується", – сказав Рейносо.

Також він запевнив, що немає ніякого конфлікту інтересів у тому, що він тренує Енді Руїса і може працювати з Джошуа.

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