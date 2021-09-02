Найкращий у світі: українець Кріпак став найуспішнішим мультимедалістом Паралімпіади

Максим Кріпак – автор шести нагород Паралімпійських ігор у Токіо. Український плавець станом на 2 вересня здобув найбільше медалей серед спортсменів із усіх країн.

Кріпак – найкращий паралімпієць у Токіо

26-річний Максим Кріпак проводить просто феноменальну Паралімпіаду у Токіо. Харків'янин здобув вже шість нагород, чотири з яких є найвищого ґатунку.

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Також у його доробку є одне "срібло" та "бронза". Українцю вдалось станом на 2 вересня стати найуспішнішим мультимедалістом Паралімпіади-2020. Максим випередив у цій боротьбі плавця з Білорусі Ігара Бокі. У скарбничці білоруса 5 нагород, але на одне "золото" більше, ніж у Кріпака.

Відзначимо, що у білоруського плавця немає нагород іншого ґатунку у Токіо. Трійку найкращих мультимедалістів у Токіо поки що закриває Чжео Тао з Китаю, який також представляє плавання. Тао чотири рази підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу.

Усі досягнення Кріпака у Токіо

У Кріпака ще буде останній шанс взяти ще одну нагороду у Японії. У п'ятницю, 3 вересня, Максим спробує відібратись у фінал 200 метрів комплексним плаванням у класі SM10.Плавці принесли Україні найбільше нагород на Паралімпіаді з усіх видів спорту – 39 медалей (12 золотих, 17 срібних та 10 бронзових). Загалом наша країна йде у топ-5 найкращих паралімпійських збірних світу у Токіо – 82 нагороди (20 золотих, 39 срібних та 25 бронзових).