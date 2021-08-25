Два "срібла" для нашої країни
26-річний Максим Кріпак став срібним призером Паралімпіади-2020 у запливі 50 метрів вільним стилем у класі S10.
Оце так Плавчиня Мерешко принесла Україні перше "золото" Паралімпіади у Токіо, у Гонтар – "бронза"
Український плавець потужно покращив свій результат у порівнянні з кваліфікацією. Кріпак поступився лише австралійцю Ровену Крозерсу. Результат українця склав 23.33 секунди.
Призери запливу
- Ровен Крозерс (Австралія) – 23.21
- Максим Кріпак (Україна) – 23.33
- Феліпе Ендрюс Мело Родрігес (Бразилія) – 23.50
Ще одну медаль для України здобув плавець Олексій Вірченко. Спортсмен змагався за медалі 100-метрівки батерфляєм та посів друге місце. Кирило Гаращенко розташувався на 8-й позиції.
Вірченко спробував нав'язати боротьбу представнику Білорусі Ігарю Бокі, який встановив паралімпійський рекорд, подолавши дистанцію за 53.80 секунд.
Трійку призерів замкнув Іслам Асланов із Узбекистану.
- Ігарь Бокі (Білорусь) – 53.80
- Олексій Вірченко (Україна) – 56.16
- Іслам Асланов (Узбекистан) – 57.12