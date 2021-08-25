Два "срібла" для нашої країни

26-річний Максим Кріпак став срібним призером Паралімпіади-2020 у запливі 50 метрів вільним стилем у класі S10.

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Український плавець потужно покращив свій результат у порівнянні з кваліфікацією. Кріпак поступився лише австралійцю Ровену Крозерсу. Результат українця склав 23.33 секунди.

Призери запливу

Ровен Крозерс (Австралія) – 23.21 Максим Кріпак (Україна) – 23.33 Феліпе Ендрюс Мело Родрігес (Бразилія) – 23.50

Ще одну медаль для України здобув плавець Олексій Вірченко. Спортсмен змагався за медалі 100-метрівки батерфляєм та посів друге місце. Кирило Гаращенко розташувався на 8-й позиції.

Вірченко спробував нав'язати боротьбу представнику Білорусі Ігарю Бокі, який встановив паралімпійський рекорд, подолавши дистанцію за 53.80 секунд.

Трійку призерів замкнув Іслам Асланов із Узбекистану.