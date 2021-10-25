Перес втрачав реакцію та сили в тілі

Перес героїчно втримався на третьому місці, але після гонки ледь стояв на ногах. На традиційному інтерв'ю після гонки Перес ледве "витягнув" із себе декілька слів.

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Мексиканський пілот розповів, що в день гонки почувався не дуже добре. Від старту гонки він залишився без води й після того, як подолав близько 1/3 гран-прі, почав відчувати проблеми.

Вже на 20-у колі я був абсолютно ніякий. Сил не залишилося, руки й ноги слабшали. Те ж саме стосується зору, я почувався досить некомфортно,

– сказав Перес.

Чеко зізнався, що на гран-прі США діяв у режимі виживання і зазначив, що навряд чи б втримав болід, якби щось сталося.

"Якби щось сталося, то я не зміг би контролювати болід. Це була найдовша гонка в моєму житті, безсумнівно", – розповів пілот Red Bull.

За словами мексиканця, найважчими були останні 30 – 40 кіл.

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