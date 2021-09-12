Система гало врятувала життя Хемілтона

Прямій боротьбі між Ферстаппеном та Хемілтоном нічого не передувало на трасі "Монца". На 24 колі Ферстаппен заїхав у бокси і втратив приблизно 9 секунд через проблеми із заміною колеса.

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Свій піт-стоп Хемілтон зробив через 2 кола і також втратив близько 1 – 2 секунди. Саме через втрату часу на піт-стопах пілоти опинилися поряд, коли Хемілтон покидав бокси.

Боротьба між пілотами Red Bull та Mercedes розгорнулася у другому повороті. Макс дещо оптимістично намагався влізти у поворот, проте Хемілтон не залишив йому місця.

Унаслідок цього відбувся контакт між болідами й Red Bull Ферстаппена опинився на Mercedes Хемілтона.

Під час повтору стає зрозуміло, що здоров'я та життя Хемілтона врятувала система захисту гало – дуга довкола пілота.

Болід Red Bull Ферстаппена приземлився саме на дугу, яка захистила від удару голову Хемілтона.