Довбик нарощує відрив від конкурента
24-річний нападник на 64-й хвилині реалізував пенальті у ворота одеського клубу. Артем Довбик збільшує відрив від динамівця Віктора Циганкова у перегонах найкращих бомбардирів сезону УПЛ.
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Після цього матчу Довбик випереджає Циганкова на два м'ячі. За 16 зіграних поєдинків форвард Дніпра-1 наколотив 13 голів, а також 5 асистів. Натомість динамівець забив 11 м'ячів та зробив 4 результативні передачі на партнерів по команді за 17 зустрічей.
Нагадаємо, що в останньому турі Циганков забив третій гол команди у ворота Вереса (0:3).
На третьому місці перегон бомбардирів йде правий вінгер Шахтаря Тете – 16 матчів та 9 голів.
Топ-5 найкращих бомбардирів сезону УПЛ (у голах)
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 13
- Віктор Циганков (Динамо) – 11
- Тете (Шахтар) – 9
- Олів'є Тілль (Ворскла) – 8
- Віталій Буяльський (Динамо) – 8
Відео 13-го голу Довбика