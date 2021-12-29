Визначення найкращого гравця чемпіонату ведеться з 1995 року. Спочатку це робила газета "Команда", а після її закриття – сайт "Команда №1".

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Як проводили опитування

Участь в опитуванні беруть представники команд УПЛ – по 15 футболістів та головний тренер від кожної команди. Респонденти називали трійку найкращих футболістів. За перше місце нараховується три очки, за друге – два, за третє – одне. Загалом в голосуванні взяли участь 240 футболістів і 16 наставників.

В анкетах було згадано 97 футболістів. Варто зазначити, що у своїх трійках респонденти назвали імена 27 легіонерів, але виграв вітчизняний виконавець. Другий рік, до речі, поспіль.

Отже, вперше переможцем став представник Дніпра-1 – нападник збірної України Артем Довбик (20-й лауреат за історію). Дніпровський форвард набрав 245 очок (32% від максимальної кількості). На перше місце Довбика поставили 54 особи, на друге – 29, на третє – 25. Загалом за найкращого бомбардира нашого чемпіонату проголосувало 108 респондентів – 42% від загальної кількості.

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Артем Довбик виграв опитування за версією семи команд, а найбільш щедрими щодо нього виявилися Дніпро-1 (40), Олександрія (34) та Рух (28).

Кого ще з футболістів відзначили

На другому місці фінішував торішній лауреат – півзахисник Динамо Віктор Циганков (четвертий рік поспіль потрапив у трійку призерів), а на третьому – його одноклубник Микола Шапаренко.

Сам Довбик під час голосування на перше місце поставив Олів'є Тілля з Ворскли. На друге місце – Віктора Циганкова. У третє місце віддав своєму одноклубнику Олексію Гуцуляку.

Зверніть увагу! Циганков же на перше місце поставив Віталія Буяльського, на друге – ще одного динамівця Миколу Шапаренка. А на третє – себе. Загалом всі представники Динамо в цьому голосуванні віддали свої голоси за цю трійку гравців.