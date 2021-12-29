Береза: Артем гідний грати у Європі

Дніпровський клуб розраховує на Довбика у другій частині сезону УПЛ. Однак президент команди Юрій Береза запевнив, що у клубі готові відпустити будь-якого гравця, якщо на нього поступить пропозиція.

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Президент Дніпра-1 не лукавить, що він дуже б хотів, щоб Довбик якомога довше виступав у футболці Дніпра-1. На його думку, перехід у європейський чемпіонат буде корисним, як для Артема, так і для збірної України.

Вважаю, що Артем гідний грати у європейських чемпіонатах. Зараз ми будуємо команду і, звичайно, нам хотілося б, щоб Довбик залишився. Однак ми розуміємо, що на користь національної збірної України було б краще, щоб Артем продовжив кар'єру за кордоном. Але у нього ще два роки контракту із Дніпром-1,

– сказав президент клубу з Дніпра-1.

Нагадаємо, що сам футболіст не хоче переходити в один із українських грандів – Динамо чи Шахтар.

До слова. Клуб із Дніпра готовий розглянути пропозиції щодо Довбика, які будуть вищі за 10 мільйонів євро. За даними Transfermarkt, вартість Довбика оцінена у 5 мільйонів євро. У нападника є чинний контракт із Дніпром-1, який розрахований до кінця грудня 2023 року.

Кар'єра Довбика у Дніпрі-1