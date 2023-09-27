Джанлуїджі Буффон визнаний найкращим воротарем XXI сторіччя: повний рейтинг кіперів

Італійський воротар став справжньою легендою завдяки зірковим виступам за Ювентус та збірну Італії. За свою кар'єру Джіджі виграв більше 20-ти різних трофеїв.

Відоме британське видання FourFourTwo спеціалізується на різних футбольних рейтингах, в тому числі історичних. Цього разу ресурс вирішив скласти десятку найкращих воротарів XXI сторіччя.

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Список очолив легендарний Джанлуїджі Буффон, який цього року завершив кар'єру. Джіджі стартував у Пармі, але левову частку кар'єри провів у Ювентусі.

Майстер продемонстрував свою найкращу форму в перші дні в Ювентусі, але підтримував цей рівень протягом тривалого часу. Ось що робить його найкращим. Навіть те, що слід було вважати найнижчою точкою його кар’єри – виліт Юве до Серії B після "Кальчополі" – зрештою сприяло його репутації. Вірність, яку він продемонстрував, щоб залишитися в Турині та допомогти клубу знову знайти своє місце серед провідних команд Європи, підтвердила його місце як легенди серед уболівальників Ювентуса. Його неймовірне довголіття з лишком виправдало витрати «Юве» на той час рекордні для воротаря 52 мільйони євро в 2001 році,

– так характеризує Буффона FourFourTwo.

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За свою кар'єру італієць виграв чемпіонат світу та десять разів тріумфував у Серії А. Також Джанлуїджі награв аж 176 матчів за збірну Італії.

Друге місце у списку посів легенда Реалу Ікер Касільяс, а топ-трійку замкнув Едвін ван дер Сар, який брав Лігу чемпіонів з Аяксом та Манчестер Юнайтед. Рейтинг десяти найкращих воротарів цього сторіччя виглядає так:

Джанлуїджі Буффон Ікер Касільяс Едван ван дер Сар Петр Чех Мануель Ноєр Олівер Кан Віктор Вальдес Давід Де Хеа Жуліо Сезар

Уго Льоріс