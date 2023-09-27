Відоме британське видання FourFourTwo спеціалізується на різних футбольних рейтингах, в тому числі історичних. Цього разу ресурс вирішив скласти топ-100 найкращих тренерів в історії футболу.

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Визнання Лобановського

У списку знайшлось місце і для української легенди. Знаменитого Валерія Лобановського видання поставило на десяту сходинку рейтингу.

У 1972 році Лобановський об'єднався з професором Анатолієм Зеленцовим і почав вникати в нескінченні статистичні потоки. Він казав, що все життя — це число». Вимагаючи "універсальності" від своїх гравців, зокрема Олега Блохіна, Ігоря Бєланова та Андрія Шевченка, українець виграв із київським Динамо 13 чемпіонських титулів (вісім у СРСР та п’ять – в Україні) і два Кубка володарів кубків. Його 30 кар’єрних нагород роблять його найтитулованішим менеджером XX століття,
– так FourFourTwo охарактеризував "Метра".

Хто в лідерах

Ще двоє тренерів. які мають відношення до Динамо, опинились у топ-сотні. 34 місце дісталося Віктору Маслову, який керував киянами з 1964 по 1970 роки.

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А на 87 сходинці опинився чинний коуч "біло-синіх" Мірча Луческу. Румун найбільших успіхів у тренерській кар'єрі досяг у Галатасараї та Шахтарі.

Перше місце рейтингу завоював сер Алекс Фергюсон, який 27 років керував Манчестер Юнайтед. зробивши "дияволів" 13 разів чемпіонами Англії. Друге та третє місце дісталось голандцям – Рінусу Міхелсу та його учню Йогану Кройффу відповідно.

Топ-20 рейтингу найкращих тренерів в історії футболу від FourFourTwo:

  1. Алекс Фергюсон
  2. Рінус Міхелс
  3. Йоган Кройфф
  4. Білл Шенклі
  5. Пеп Гвардіола
  6. Арріго Саккі
  7. Метт Басбі
  8. Еленіо Еррера
  9. Ернст Хаппель
  10. Валерій Лобановський
  11. Браян Клаф
  12. Жозе Моуріньо
  13. Марчелло Ліппі
  14. Джованні Трапаттоні
  15. Вісенте Дель Боске
  16. Мігель Муньос
  17. Карло Анчелотті
  18. Оттар Хітцфельд
  19. Нерео Рокко
  20. Луї ван Гаал