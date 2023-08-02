Футбол поступово втрачає легендарний гравців, які через вік йдуть на пенсію. Довгий час проти природи йшов Джанлуїджі Буффон, який продовжував грати на професійному рівні.

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Втім тепер настала черга і легендарного італійця. Воротар оголосив про рішення повісити рукавички на цвях у 45 років. Про це він написав на своїй сторінці в інстаграм, прикріпивши дуже щемливі відео.

Це кінець, хлопці. Ви дали мені все. Я віддав вам все. Ми зробили все це разом,

– написав Буффон.

За інформацією деяких ЗМІ, кіперу запропонують одну з менеджерських посад у збірній Італії. За "Скуадру Адзурру" Буффон награв аж 176 матчів, з відривом ставши головним гвардійцем команди.

Легендарні досягнення Буффона

Останні два сезони Джанлуїджі провів у Пармі, де він починав свою кар'єру аж у 1995 році. Разом із "хрестоносцями" Буффон вигравав Кубок та Суперкубок Італії, а також ставав переможцем Кубка УЄФА.

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Найбільшого успіху Джіджі здобув у Ювентусі, за який виступав аж 19 років і награв 685 матчів. Кіпер допоміг туринцям здобути більше 20-ти трофеїв:

10 чемпіонств в Італії

5 Кубків Італії

6 Суперкубків Італії

чемпіонство в Серії В

3 фінали Ліги чемпіонів

Також Джанлуїджі заїжджав на сезон у ПСЖ, ставши чемпіоном та володарем Суперкубка Франції. Найголовніші ж досягнення кіпера пов'язані зі збірною. У 2006-му Буффон привів Італію за перемоги на чемпіонаті світу, а у 2012-му в Польщі та Україні здобув срібло Євро.