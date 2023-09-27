Відоме британське видання FourFourTwo спеціалізується на різних футбольних рейтингах, в тому числі історичних. Цього разу ресурс вирішив скласти десятку найкращих воротарів XXI сторіччя.

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Список очолив легендарний Джанлуїджі Буффон, який цього року завершив кар'єру. Джіджі стартував у Пармі, але левову частку кар'єри провів у Ювентусі.

Майстер продемонстрував свою найкращу форму в перші дні в Ювентусі, але підтримував цей рівень протягом тривалого часу. Ось що робить його найкращим. Навіть те, що слід було вважати найнижчою точкою його кар’єри – виліт Юве до Серії B після "Кальчополі" – зрештою сприяло його репутації. Вірність, яку він продемонстрував, щоб залишитися в Турині та допомогти клубу знову знайти своє місце серед провідних команд Європи, підтвердила його місце як легенди серед уболівальників Ювентуса. Його неймовірне довголіття з лишком виправдало витрати «Юве» на той час рекордні для воротаря 52 мільйони євро в 2001 році,
– так характеризує Буффона FourFourTwo.

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За свою кар'єру італієць виграв чемпіонат світу та десять разів тріумфував у Серії А. Також Джанлуїджі награв аж 176 матчів за збірну Італії.

Друге місце у списку посів легенда Реалу Ікер Касільяс, а топ-трійку замкнув Едвін ван дер Сар, який брав Лігу чемпіонів з Аяксом та Манчестер Юнайтед. Рейтинг десяти найкращих воротарів цього сторіччя виглядає так:

  1. Джанлуїджі Буффон
  2. Ікер Касільяс
  3. Едван ван дер Сар
  4. Петр Чех
  5. Мануель Ноєр
  6. Олівер Кан
  7. Віктор Вальдес
  8. Давід Де Хеа
  9. Жуліо Сезар

Уго Льоріс