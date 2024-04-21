Артем Довбик вийшов на четверте місце серед українських бомбардирів топ-ліг: повний рейтинг

Нападник Жирони демонструє неймовірну результативність цього сезону та має всі шанси стати найкращим голеадором Ла Ліги. За один неповний сезон Довбик забив більше, ніж переважна більшість українських легіонерів за всю історію.

Минулого літа Артем Довбик перебрався з Дніпра-1 в Жирону. В Ла Лізі форвард збірної України швидко почав феєрити та став лідером бомбардирських перегонів, пише 24 канал.

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Божевільний сезон Довбика

У 30 матчах чемпіонату Артем оформив 18 голів та п'ять результативних передач. В останній грі проти Кадіса Довбик також забив, замкнувши простріл Гутьєрреса. Жирона у підсумку тріумфувала 4:1.

Цей гол дозволив 26-річному гравцю вийти на четверте місце у рейтингу українських бомбардирів топ-чемпіонатів. Довбик обійшов Олександра Заварова, який з 1988 по 1992 роки забив 17 голів за Ювентус та Нансі.

Найкращі українські бомбардири в топ-лігах:

Андрій Шевченко – 136 Андрій Воронін – 53 Руслан Маліновський – 27 Артем Довбик – 18 Олександр Заваров – 17 Андрій Ярмоленко – 11 Сергій Ребров – 10 Євген Коноплянка – 10 Юрій Максимов – 9 Віктор Циганков – 9

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Жирона в єврокубках

Попереду розташувались Андрій Шевченко, Андрій Воронін та Руслан Маліновський. До слова, замикає топ-десятку партнер Артема по Жироні Віктор Циганков. Вихованець Динамо перейшов в іспанську команду у січні 2023 року та вже оформив 9 голів у Ла Лізі.

Відзначимо, що перемога над Кадісом гарантувала Жироні першу в історію путівку в єврокубки на наступний сезон. Ба більше, команда МІчела близька до проходу в Лігу чемпіонів. Каталонці йдуть третіми, з десятиочковим відривом від п'ятого Атлетіка.