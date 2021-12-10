Найкращі у світі: збірна України зі стрибків у воду перемогла в медальному заліку юніорського ЧС

У Києві завершився чемпіонат світу зі стрибків у воду, який тривав з 2 по 9 грудня. На турнірі українські спортсмени вибороли 9 нагород.

Історичне досягнення

Збірна України стала переможницею медального заліку чемпіонату світу. Українці завоювали 9 нагород, з них 5 – золотих, 3- срібних і 1 – бронзова медалі.

До теми 15-річний українець Середа виграв "срібло" чемпіонату світу серед юніорів

Вперше в історії України юніорська збірна виборола таку кількість медалей і посіла перше загальнокомандне місце за кількістю здобутих нагород.

Я пишаюся тим, що сьогодні ми досягли такого результату. Вдячний тренерам і спортсменам за їх правильну підготовку. І те, що ми сьогодні не поступилися ні одній країні світу – це велика гордість й результат великої праці,

– наголосив президент федерації зі стрибків у воду Ігор Лисов.

Виступ українців на ЧС-2021

Золоті нагороди Україні принесли:

Срібні нагороди української збірної:

Данило Коновалов/ Богдан Чижовський (3-метровий трамплін, синхронні стрибки)

Анні Арнаутовій/Ксенії Байло (3-метровий трамплін, синхронні стрибки)

Олексій Середа (3-метровий трамплін, одиночний турнір)

Єдину "бронзу" для України принесла Ксенія Байло у стрибках з трампліна (1 метр).