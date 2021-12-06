Третє "золото" для України

Збірна України здобула вже свою п'яту нагороду юніорського чемпіонату світу зі стрибків у воду. Олексій Середа став автором третього "золота" України на турнірі у Києві.

До теми 16-річна українка здобула "золото" на юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду

15-річний спортсмен став найкращих в індивідуальному стрибку з 10-метрової вишки. Середі вдалось впевнено випередити суперників із Росії та Німеччини, які посіли друге та третє місця відповідно.

Призери зі стрибків з вишки 10 метрів (у балах)

Олексій Середа (Україна) – 484.60 Максим Гулідов (Росія) – 427.55 Ейкерманн Григорчук (Німеччина) – 408.70

Ще один українець Данило Аванесов заробив 402.85 очок та отримав дерев'яну медаль. Від до останнього стрибка претендував на "бронзу", але у підсумку посів 4-ту позицію.

Нагадаємо, що Середа у свої юні роки вже взяв участь в Олімпійських іграх-2020. У Токіо Олексій посів високе 6 місце, заробивши 461.70 балів. Аналогічним чином українець виступив у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Як збірна України виступає на чемпіонаті світу серед юніорів