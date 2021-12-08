Ще одне "золото"

Вже четверту золоту медаль для України принесли Олексій Середа та Данило Аванесов. Хлопці стали найкращими у синхронних стрибках з вишки.

До теми 15-річний українець Середа виграв "срібло" чемпіонату світу серед юніорів

За підсумками змагань українські стрибуни набрали 321,30 балів, які дозволили посісти перше місце. Відразу за спиною Середи та Аванесова у таблиці розташувались представники Росії – 303,18. Бронзовими призерами стали стрибуни з Бразилії – 298,47.

Відео сьомого змагального дня

Результати українців на юніорському чемпіонаті світу