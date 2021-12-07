У фінал чемпіонату світу Середа кваліфікувався з четвертим результатом. Українець зміг покращити свій результат у фіналі.
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Олексій, який дебютував на чемпіонаті світу, випередив колумбійця Тамайо Менезеса та італійця Маттео Каф'єро. Обидва були кращі за Середу під час кваліфікації.
На жаль, у фіналі Середа не зміг випередити ще одного італійця Маттео Санторо. Він переміг Середу з різницею в 1.55 бали.
Результати юніорський ЧС-2021 зі стрибків у воду (3 метри)
1. Маттео Санторо (Італія) – 493.30 бали
2. Олексій Середа (Україна) – 491.75
3. Маттео Каф'єро (Італія) – 468.10
…
6. Владислав Климко (Україна) – 425.80
Середа виборов для України шосту медаль на юніорському чемпіонаті світу. В активі нашої команди 3 золоті медалі, 2 срібні та одна бронзова.