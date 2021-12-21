Олімпійські призери та ті, хто прославив Україну на увесь світ: найкращі спортсмени 2021 року

Рік 2021, на відмінну від пандемійного 2020-го, видався багатим на спортивні події. Цього року відбулася Олімпіада та футбольне Євро, всі перенесені чемпіонати світу та Європи. Українцям вдалося продемонструвати дух та незламність, борючись з найкращими спортсменами світу. Спорт24 обрав найкращих українських спортсменів року, що минає.

Вирішальним у нашому виборі стала Олімпіада в Токіо, де Україна завоювала 19 олімпійських медалей: одна "золота", 6 "срібних" і 12 "бронзових". За загальною кількістю завойованих нагород Україна посіла 16-ту позицію в світовому рейтингу, а також перевершила результат Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Жан Беленюк



Жан Беленюк / Фото Getty Images

Жан Беленюк виборов єдину золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця.

Як це було Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020

Вперше з 1996 року Україна здобула золоту нагороду в греко-римській боротьбі.

Загалом Беленюк – четвертий борець в історії України з золотом Олімпійських ігор після В'ячеслава Олійника, Ельбруса Тедеєва та Ірини Мерлені.

Жан розповів, що напередодні Олімпійських ігор отримав травму. Сталося це за 3 тижні до Олімпіади.

І тільки віра мого тренера в мене дала мені змогу реалізувати свою мрію. Спасибі йому за це, спасибі мамі, спасибі всім, хто підтримував і молився, хто чекав. Я вітаю всю Україну з цією золотою медаллю,

– підсумував він.

Дарія Білодід



Дарія Білодід / Фото Getty Images

20-річна киянка Дарія Білодід у перший день після відкриття Олімпійських ігор-2020 у Токіо здобула першу нагороду для збірної України – бронзову, у дзюдо. На жаль, у півфінальній сутичці Білодід поступилася господарці змагань Фуні Тонакі, яку вже перемагала у Токіо, у вирішальному двобої ЧС-2019.

Від Дарії всі чекали олімпійського "золота", що й не дивно, адже вона поставила перед собою високу планку, двічі поспіль ставши чемпіонкою світу у 2018 та 2019 роках. Однак пандемія коронавірусу, очевидно, вплинула на функціональну готовність цілеспрямованої спортсменки, не дозволивши їй підійти до головного старту на піку форми.

Це перша Олімпіада в кар'єрі Білодід, яку тренують батьки, знані українські дзюдоїсти Геннадій Білодід та Світлана Кузнєцова. Досі 20-річна киянка зібрала велику колекцію дорослих нагород. Крім двох перемог на чемпіонатах світу, Дарина має "золото" Європейських ігор-2019, золоті медалі чемпіонатів Європи 2017 і 2019, "срібло" ЧЄ-2021.

Що сказала Дарія Білодід після "бронзи" Оліміпйських ігор: дивіться відео



Михайло Романчук



Михайло Романчук / Фото Getty Images

На Олімпіаді в Токіо Михайло Романчук здобув дві медалі (таке вдалося чотирьом спортсменам): срібну медаль на дистанції 1500 метрів та "бронзу" на дистанції 800 метрів.

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Він приніс Україні перше "срібло" на Олімпіаді-2020. Романчук приніс Україні перші Олімпійські медалі в плаванні за 17 років.

Якби був ще один заплив – було б і "золото", але на жаль його немає. Проаналізуємо з тренером виступ та помилки, які, упевнений, що були. Будемо їх враховувати та рухатися далі,

– оптимістично прокоментував свій результат українець.

Також у 2021 році Романчук виграв два "золота" на Євро з водних видів спорту – на дистанціях 800 та 1500 метрів вільним стилем.

Людмила Лузан



Людмила Лузан / Фото Getty Images

Урожайним на медалі був 2021-й для каноїстки Людмили Лузан. Спочатку вона встановила історичний результат на чемпіонаті Європи, де виборола чотири нагороди, з них дві "золоті". Після цього феєрила на Олімпіаді, де стала срібною призеркою у каное-двійка на дистанції 500 метрів та бронзовою призеркою на 200 метрів у каное-одиночці.

Так Лузан стала третьою українською веслувальницею, якій вдалося здобути понад одну медаль Олімпійських ігор. Більше лише в Інни Осипенко-Радомської, яка здобула чотири медалі, виступаючи за збірну України. Три нагороди на Олімпіадах здобув Юрій Чебан.

А наостанок Лузан ще й з чемпіонату світу привезла три медалі, що також стало кращим показником в історії українського веслування.

Рік тому Лузан на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала пост під назвою: "Зворотний бік медалі", де розповіла, на які жертви вона йде заради перемоги:

Олена Старікова

Лузан є однією з трьох веслувальниць світу, що мають результат вище 46,0 секунд у каное-одиночці на дистанції 200 м. Один із кращих результатів в історії жіночого каное вона показала на Кубку світу в Сегеді.



Олена Старікова / Фото Getty Images

У 2021 році Олена Старікова стала срібною призеркою Олімпійських Ігор в Токіо, здобувши медаль в індивідуальному спринті. Медаль Старікової є особливою, адже на велотреку наші спортсмени здобували медаль ще на Олімпіаді у Пекіні 2008 року.

На Олімпіаді у Токіо Олена Старікова також чудово виступила у дисципліні кейрін, здобувши високе четверте місце.

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Олена Старікова – єдина представниця України, яка цього року успішно дебютувала у першій в історії Лізі Чемпіонів UFI з велотреку, яка пройшла у чотири етапи: перший прийняла іспанська Майорка (6 листопада), другий – литовський Паневежис (27 листопада), і два останні – Лондон (3 і 4 грудня).

Ілля Ковтун



Ілля Ковтун / Фото Getty Images

Українець Ілля Ковтун став сенсацією цьогорічного чемпіонату світу. 18-річний гімнаст виборов бронзову нагороду у багатоборстві. І це вдруге в історії України. Раніше медаль у багатоборстві вдавалося завоювати лише Олегу Верняєву.

Також у 2021 році Ковтун виграв "бронзу" на дорослому чемпіонаті Європи. Але історичною подією стала назва одного з елементів на паралельних брусах ім'ям гімнаста. Цей елемент складається з перевороту назад з упору на руках та повороту на чверть обороту до бруса.

Дивіться відео іменного елементу Іллі Ковтуна



Олександр Хижняк



Олександр Хижняк / Фото Getty Images

На Олімпійських Іграх у Токіо український боксер Олександр Хижняк завоював "срібло" у ваговій категорії до 75 кілограм.

У першому раунді наш боксер пішов уперед і почав здобувати перевагу над суперника. Українець майже не відпускав бразильця від канатів, а наприкінці 3-хвилинки завдав кілька небезпечних ударів. Підсумок раунду – усі п'ять суддів віддали перемогу Хижнякові.

Полтавець також у 2017 році став чемпіоном Європи серед чоловіків віком до 22 років, а потім чемпіоном світу у середній вазі, а у 2019 році здобув "золото" на Європейських іграх.

Андрій Ярмоленко



Андрій Ярмоленко / Фото УАФ

Ефективна гра Андрія Ярмоленка цього року добре ілюструє успіхи футбольної збірної цього року – вихід до чвертьфіналу Євро-2020 та показаний характер наприкінці відбірного циклу до чемпіонату світу, який дозволив "синьо-жовтим" вийти до раунду плей-офф.

Цього року ветеранові української збірної підкорилося досить солідне досягнення – слідом за Анатолієм Тимощуком, Андрієм Шевченком та Русланом Ротанем він зіграв 100-й матч у її складі.

Цьогоріч Ярмоленко повторив досягнення легенди українського футболу Андрія Шевченка, який також сім разів ставав найкращим бомбардиром збірної за підсумками року. Раніше в 2011, 2013, 2014, 2016 і 2017 роках Ярмоленко одноосібно ставав найкращим у збірній за кількістю голів за рік, а в 2015 році розділив перше місце з Артемом Кравцем.

Поточний рік для Андрія Ярмоленка хоча й складався не завжди так, як того хотілося б, його однозначно можна занести в актив. Незважаючи на травми, які дошкуляли йому в англійському Вест Хемі ще з початку 2021-го, українець гідно долав ці випробування. Якщо тренерський штаб лондонського клубу його відсутність на полі не вважав вирішальною, то уявити нашу збірну без Ярмоли нині дуже важко.

Юрій Захарєєв



Юрій Захарєєв / Фото Getty Images

Боксер Юрій Захареєв здобув єдину нагороду України на чемпіонаті світу. Попри те, що для українця це була дебютна світова першість, у фіналі він переміг досвідченого Вадима Мусаєва – представника команди ФБР (Федерація боксу Росії).

І це перше українське "золото" на чемпіонатах світу з 2017 року та сьоме за часи незалежності.

Раніше чемпіонським титулом могли похизуватися Василь Ломаченко (2009, 2011), Тарас Шелестюк, Євген Хитров, Олександр Усик (усі – 2011), Олександр Хижняк (2017). Крім того, у 2021 році Юрій Захареєв виграв ще одне "золото", але вже серед молоді.

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Ярослава Магучіх



Ярослава Магучіх / Фото Getty Images

Українка Ярослава Магучіх виграла бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

19-річна українка показала результат в 2,00 м. Перемогла триразова чемпіонка світу росіянка Марія Ласіцкене (2,04 м), "срібло" у австралійки Ніколи Макдермот – 2,02 м.

Олександр Усик

Після Олімпіади Ярослава очолила світовий рейтинг найкращих стрибунок у висоту. Українка випередила двох інших призерок Олімпіади.



Олександр Усик / Фото Getty Images

Олександрк Усик завоював місце у списку найбільш успішних українських спортовців завдяки знаковій перемозі, яку 34-річний професіонал виборов у ніч на 26 вересня у Лондоні.

На арені Tottenham Hotspur, за присутності близько 67 тисячі глядачів, Олександр Усик переміг британського опонента Ентоні Джошуа, забравши його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Ті самі пояси, які Ентоні здобув у 2017 році якраз у драматичному поєдинку з Кличко-молодшим, що тоді стало фактичним завершенням видатної кар’єри Володимира.

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Цей список спортсменів можна було б ще доповнювати та доповнювати, але ми виділили найбільш видатні успіхи українців у 2021 році. Бажаємо, щоб у 2022 році аналогічна стаття складалася щонайменше з 20 спортсменів, які прославлять незламний дух України на увесь світ!