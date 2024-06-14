Україна у топ-10: рейтинг найдорожчих збірних-учасниць Євро-2024

14 червня 2024, 11:25
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Джерело:

Transfermarkt

Підопічні Сергія Реброва замкнули десятку команд чемпіонату Європи за загальною вартістю гравців. Загалом же три команди перевалили за позначку в 1 мільярд євро.

Вже сьогодні, 14 червня, в Німеччині розпочинається чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні Європи, які розбиті на шість груп по 4 команди.

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Більше 11 мільярдів на полях

На Євро-2024 завітають найкращі футболісти планети, а саме 622 гравці. Згідно з порталом Transfermarkt, загальна вартість учасників чемпіонату Європи складає 11,4 мільярда євро.

При цьому склади лише трьох збірних перевалили за 1 мільярд євро. Найдорожчою командою Євро стала збірна Англії, її оцінили в 1,52 мільярда. Другими йдуть французи – 1,23 мільярда. Замикає топ-трійку збірна Португалії.

Сайт оцінив Роналду та його партнерів у 1,05 мільярда євро. Цікаво, що у топ-10 найдорожчих команд увійшла і збірна України. Підопічних Реброва оцінюють у 379 мільйонів євро, що більше ніж у бронзового призера ЧС-2022 Хорватії.

Найдорожчі збірні Євро-2024:

  1. Англія – 1,52 мільярда євро
  2. Франція – 1,23 мільярда євро
  3. Португалія – 1,05 мільярда євро
  4. Іспанія – 965,50 мільйона євро
  5. Німеччина – 831 мільйон євро
  6. Нідерланди – 815 мільйонів євро
  7. Італія – 705,50 мільйона євро
  8. Бельгія – 584,50 мільйона євро
  9. Данія – 415,50 мільйона євро
  10. Україна – 379 мільйонів євро
  11. Хорватія – 327,70 мільйона євро
  12. Туреччина – 324,10 мільйона євро
  13. Сербія – 313,40 мільйона євро
  14. Швейцарія – 281,50 мільйона євро
  15. Австрія – 237 мільйонів євро
  16. Польща – 210,30 мільйона євро
  17. Шотландія – 207,40 мільйона євро
  18. Чехія – 187,90 мільйона євро
  19. Угорщина – 165,45 мільйона євро
  20. Грузія – 161,05 мільйона євро
  21. Словаччина – 156,40 мільйона євро
  22. Словенія – 141,55 мільйона євро
  23. Албанія – 111,60 мільйона євро
  24. Румунія – 92,13 мільйона євро

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Найдорожчі футболісти

Варто відзначити, що двоє суперників України (словаки та румуни) входять у четвірку найдешевших збірних. Що стосується футболістів, то тут теж відчутна перевага англійців.

Загалом 11 футболістів-учасників Євро оцінені у 100 і більше мільйонів євро. П'ятеро з них представляють саме команду Саутгейта. Найвищу ціну мають нинішні партнери по Реалу – Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем.

  1. Кіліан Мбаппе (Франція) – 180 мільйонів євро
  2. Джуд Беллінгем (Англія) – 180 мільйонів євро
  3. Філ Фоден (Англія) – 150 мільйонів євро
  4. Букайо Сака (Англія) – 140 мільйонів євро
  5. Флоріан Вірц (Німеччина) – 130 мільйонів євро
  6. Родрі (Іспанія) – 120 мільйонів євро
  7. Деклан Райс (Англія) – 120 мільйонів євро
  8. Джамал Мусіала (Німеччина) – 120 мільйонів євро
  9. Орельєн Чуамені (Франція) – 100 мільйонів євро
  10. Гаррі Кейн (Англія) – 100 мільйонів євро
  11. Едуардо Камавінга (Франція) – 100 мільйонів євро

Автор: Анатолій Дерека