Україна у топ-10: рейтинг найдорожчих збірних-учасниць Євро-2024
Джерело:Transfermarkt
Підопічні Сергія Реброва замкнули десятку команд чемпіонату Європи за загальною вартістю гравців. Загалом же три команди перевалили за позначку в 1 мільярд євро.
Вже сьогодні, 14 червня, в Німеччині розпочинається чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні Європи, які розбиті на шість груп по 4 команди.
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Більше 11 мільярдів на полях
На Євро-2024 завітають найкращі футболісти планети, а саме 622 гравці. Згідно з порталом Transfermarkt, загальна вартість учасників чемпіонату Європи складає 11,4 мільярда євро.
При цьому склади лише трьох збірних перевалили за 1 мільярд євро. Найдорожчою командою Євро стала збірна Англії, її оцінили в 1,52 мільярда. Другими йдуть французи – 1,23 мільярда. Замикає топ-трійку збірна Португалії.
Сайт оцінив Роналду та його партнерів у 1,05 мільярда євро. Цікаво, що у топ-10 найдорожчих команд увійшла і збірна України. Підопічних Реброва оцінюють у 379 мільйонів євро, що більше ніж у бронзового призера ЧС-2022 Хорватії.
Найдорожчі збірні Євро-2024:
- Англія – 1,52 мільярда євро
- Франція – 1,23 мільярда євро
- Португалія – 1,05 мільярда євро
- Іспанія – 965,50 мільйона євро
- Німеччина – 831 мільйон євро
- Нідерланди – 815 мільйонів євро
- Італія – 705,50 мільйона євро
- Бельгія – 584,50 мільйона євро
- Данія – 415,50 мільйона євро
- Україна – 379 мільйонів євро
- Хорватія – 327,70 мільйона євро
- Туреччина – 324,10 мільйона євро
- Сербія – 313,40 мільйона євро
- Швейцарія – 281,50 мільйона євро
- Австрія – 237 мільйонів євро
- Польща – 210,30 мільйона євро
- Шотландія – 207,40 мільйона євро
- Чехія – 187,90 мільйона євро
- Угорщина – 165,45 мільйона євро
- Грузія – 161,05 мільйона євро
- Словаччина – 156,40 мільйона євро
- Словенія – 141,55 мільйона євро
- Албанія – 111,60 мільйона євро
- Румунія – 92,13 мільйона євро
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Найдорожчі футболісти
Варто відзначити, що двоє суперників України (словаки та румуни) входять у четвірку найдешевших збірних. Що стосується футболістів, то тут теж відчутна перевага англійців.
Загалом 11 футболістів-учасників Євро оцінені у 100 і більше мільйонів євро. П'ятеро з них представляють саме команду Саутгейта. Найвищу ціну мають нинішні партнери по Реалу – Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем.
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 180 мільйонів євро
- Джуд Беллінгем (Англія) – 180 мільйонів євро
- Філ Фоден (Англія) – 150 мільйонів євро
- Букайо Сака (Англія) – 140 мільйонів євро
- Флоріан Вірц (Німеччина) – 130 мільйонів євро
- Родрі (Іспанія) – 120 мільйонів євро
- Деклан Райс (Англія) – 120 мільйонів євро
- Джамал Мусіала (Німеччина) – 120 мільйонів євро
- Орельєн Чуамені (Франція) – 100 мільйонів євро
- Гаррі Кейн (Англія) – 100 мільйонів євро
- Едуардо Камавінга (Франція) – 100 мільйонів євро