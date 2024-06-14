Уже сегодня, 14 июня, в Германии начинается чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 сборные Европы, которые разбиты на шесть групп по 4 команды.
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Более 11 миллиардов на полях
На Евро-2024 посетят лучшие футболисты планеты, а именно 622 игрока. Согласно порталу Transfermarkt, общая стоимость участников чемпионата Европы составляет 11,4 миллиарда евро.
При этом составы лишь трех сборных перевалили за 1 миллиард евро. Самой дорогой командой Евро стала сборная Англии, ее оценили в 1,52 миллиарда. Вторыми идут французы – 1,23 миллиарда. Замыкает топ-тройку сборная Португалии.
Сайт оценил Роналду и его партнеров в 1,05 миллиарда евро. Интересно, что в топ-10 самых дорогих команд вошла и сборная Украины. Подопечных Реброва оценивают в 379 миллионов евро, что больше чем у бронзового призера ЧМ-2022 Хорватии.
Самые дорогие сборные Евро-2024:
- Англия – 1,52 миллиарда евро
- Франция – 1,23 миллиарда евро
- Португалия – 1,05 миллиарда евро
- Испания – 965,50 миллиона евро
- Германия – 831 миллион евро
- Нидерланды – 815 миллионов евро
- Италия – 705,50 миллионов евро
- Бельгия – 584,50 миллиона евро
- Дания – 415,50 миллиона евро
- Украина – 379 миллионов евро
- Хорватия – 327,70 миллиона евро
- Турция – 324,10 миллиона евро
- Сербия – 313,40 миллиона евро
- Швейцария – 281,50 миллиона евро
- Австрия – 237 миллионов евро
- Польша – 210,30 миллионов евро
- Шотландия – 207,40 миллиона евро
- Чехия – 187,90 миллиона евро
- Венгрия – 165,45 миллиона евро
- Грузия – 161,05 миллиона евро
- Словакия – 156,40 миллиона евро
- Словения – 141,55 миллиона евро
- Албания – 111,60 миллиона евро
- Румыния – 92,13 миллиона евро
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Самые дорогие футболисты
Стоит отметить, что двое соперников Украины (словаки и румыны) входят в четверку самых дешевых сборных. Что касается футболистов, то здесь тоже ощутимое преимущество англичан.
Всего 11 футболистов-участников Евро оценены в 100 и более миллионов евро. Пятеро из них представляют именно команду Саутгейта. Самую высокую цену имеют нынешние партнеры по Реалу – Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.
- Килиан Мбаппе (Франция) – 180 миллионов евро
- Джуд Беллингем (Англия) – 180 миллионов евро
- Фил Фоден (Англия) – 150 миллионов евро
- Букайо Сака (Англия) – 140 миллионов евро
- Флориан Вирц (Германия) – 130 миллионов евро
- Родри (Испания) – 120 миллионов евро
- Деклан Райс (Англия) – 120 миллионов евро
- Джамал Мусиала (Германия) – 120 миллионов евро
- Орельен Чуамени (Франция) – 100 миллионов евро
- Гарри Кейн (Англия) – 100 миллионов евро
- Эдуардо Камавинга (Франция) – 100 миллионов евро