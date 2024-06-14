Уже сегодня, 14 июня, в Германии начинается чемпионат Европы по футболу. Участие в турнире примут 24 сборные Европы, которые разбиты на шесть групп по 4 команды.

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Более 11 миллиардов на полях

На Евро-2024 посетят лучшие футболисты планеты, а именно 622 игрока. Согласно порталу Transfermarkt, общая стоимость участников чемпионата Европы составляет 11,4 миллиарда евро.

При этом составы лишь трех сборных перевалили за 1 миллиард евро. Самой дорогой командой Евро стала сборная Англии, ее оценили в 1,52 миллиарда. Вторыми идут французы – 1,23 миллиарда. Замыкает топ-тройку сборная Португалии.

Сайт оценил Роналду и его партнеров в 1,05 миллиарда евро. Интересно, что в топ-10 самых дорогих команд вошла и сборная Украины. Подопечных Реброва оценивают в 379 миллионов евро, что больше чем у бронзового призера ЧМ-2022 Хорватии.

Самые дорогие сборные Евро-2024:

  1. Англия – 1,52 миллиарда евро
  2. Франция – 1,23 миллиарда евро
  3. Португалия – 1,05 миллиарда евро
  4. Испания – 965,50 миллиона евро
  5. Германия – 831 миллион евро
  6. Нидерланды – 815 миллионов евро
  7. Италия – 705,50 миллионов евро
  8. Бельгия – 584,50 миллиона евро
  9. Дания – 415,50 миллиона евро
  10. Украина – 379 миллионов евро
  11. Хорватия – 327,70 миллиона евро
  12. Турция – 324,10 миллиона евро
  13. Сербия – 313,40 миллиона евро
  14. Швейцария – 281,50 миллиона евро
  15. Австрия – 237 миллионов евро
  16. Польша – 210,30 миллионов евро
  17. Шотландия – 207,40 миллиона евро
  18. Чехия – 187,90 миллиона евро
  19. Венгрия – 165,45 миллиона евро
  20. Грузия – 161,05 миллиона евро
  21. Словакия – 156,40 миллиона евро
  22. Словения – 141,55 миллиона евро
  23. Албания – 111,60 миллиона евро
  24. Румыния – 92,13 миллиона евро

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Самые дорогие футболисты

Стоит отметить, что двое соперников Украины (словаки и румыны) входят в четверку самых дешевых сборных. Что касается футболистов, то здесь тоже ощутимое преимущество англичан.

Всего 11 футболистов-участников Евро оценены в 100 и более миллионов евро. Пятеро из них представляют именно команду Саутгейта. Самую высокую цену имеют нынешние партнеры по Реалу – Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

  1. Килиан Мбаппе (Франция) – 180 миллионов евро
  2. Джуд Беллингем (Англия) – 180 миллионов евро
  3. Фил Фоден (Англия) – 150 миллионов евро
  4. Букайо Сака (Англия) – 140 миллионов евро
  5. Флориан Вирц (Германия) – 130 миллионов евро
  6. Родри (Испания) – 120 миллионов евро
  7. Деклан Райс (Англия) – 120 миллионов евро
  8. Джамал Мусиала (Германия) – 120 миллионов евро
  9. Орельен Чуамени (Франция) – 100 миллионов евро
  10. Гарри Кейн (Англия) – 100 миллионов евро
  11. Эдуардо Камавинга (Франция) – 100 миллионов евро