Вже сьогодні, 14 червня, в Німеччині розпочинається чемпіонат Європи з футболу. Участь у турнірі візьмуть 24 збірні Європи, які розбиті на шість груп по 4 команди.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Більше 11 мільярдів на полях

На Євро-2024 завітають найкращі футболісти планети, а саме 622 гравці. Згідно з порталом Transfermarkt, загальна вартість учасників чемпіонату Європи складає 11,4 мільярда євро.

При цьому склади лише трьох збірних перевалили за 1 мільярд євро. Найдорожчою командою Євро стала збірна Англії, її оцінили в 1,52 мільярда. Другими йдуть французи – 1,23 мільярда. Замикає топ-трійку збірна Португалії.

Сайт оцінив Роналду та його партнерів у 1,05 мільярда євро. Цікаво, що у топ-10 найдорожчих команд увійшла і збірна України. Підопічних Реброва оцінюють у 379 мільйонів євро, що більше ніж у бронзового призера ЧС-2022 Хорватії.

Найдорожчі збірні Євро-2024:

Англія – 1,52 мільярда євро Франція – 1,23 мільярда євро Португалія – 1,05 мільярда євро Іспанія – 965,50 мільйона євро Німеччина – 831 мільйон євро Нідерланди – 815 мільйонів євро Італія – 705,50 мільйона євро Бельгія – 584,50 мільйона євро Данія – 415,50 мільйона євро Україна – 379 мільйонів євро Хорватія – 327,70 мільйона євро Туреччина – 324,10 мільйона євро Сербія – 313,40 мільйона євро Швейцарія – 281,50 мільйона євро Австрія – 237 мільйонів євро Польща – 210,30 мільйона євро Шотландія – 207,40 мільйона євро Чехія – 187,90 мільйона євро Угорщина – 165,45 мільйона євро Грузія – 161,05 мільйона євро Словаччина – 156,40 мільйона євро Словенія – 141,55 мільйона євро Албанія – 111,60 мільйона євро Румунія – 92,13 мільйона євро

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Найдорожчі футболісти

Варто відзначити, що двоє суперників України (словаки та румуни) входять у четвірку найдешевших збірних. Що стосується футболістів, то тут теж відчутна перевага англійців.

Загалом 11 футболістів-учасників Євро оцінені у 100 і більше мільйонів євро. П'ятеро з них представляють саме команду Саутгейта. Найвищу ціну мають нинішні партнери по Реалу – Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем.