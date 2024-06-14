Вже у п'ятницю, 14 червня, в Німеччині розпочнеться Євро-2024. Турнір відвідають 24 топ-збірні континенту, які відіграють 51 матч на десяти стадіонах країни. Арени Німеччини стануть однією з прикрас турніру.
До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів
Місцеві фанати обожнюють футбол та з легкістю заповнюють найбільші стадіони Німеччини на будь-які матчі. Що цікаво, на п'яти з 10-ти стадіонах Євро грають команди з другого німецького дивізіону. 24 Канал знайомить читачів із аренами чемпіонату Європи.
ДЮССЕЛЬДОРФ
- Назва: Меркур-Шпіль Арена
- Клуб: Фортуна
- Місткість: 46 264 глядача
Стадіон в Дюссельдорфі зверху / фото Getty Images
Матчі Євро-2024
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|17 червня
|22:00
|D
|Австрія – Франція
|21 червня
|16:00
|Е
|Словаччина – Україна
|24 червня
|22:00
|В
|Албанія – Іспанія
|1 липня
|19:00
|1/8 фіналу
|2D – 2E
|6 липня
|19:00
|1/4 фіналу
|1С / 3DEF – 2A | 2B
Стадіон був побудований у 2004 році та мав надії долучитися до домашнього ЧС-2006. Втім тоді німці вирішили проігнорувати одне з найбільших міст на заході. Тепер же свято прийде і на арену скромної Фортуни, яка не балує місцевих фанатів частими виступами в еліті.
Проте і стадіон не губиться. До прикладу, у 2011-му на Меркур-Шпіль Арені пройшов пісенний конкурс Євробачення, а у 2020-му прийняв півфінальний матч Ліги Європи через ковід. Саме тут Шахтар розгромно поступився Інтеру (0:5). Тепер же Україна відіграє один із матчів на Євро саме у Дюссельдорфі (можливо, навіть два).
ЛЕЙПЦИГ
- Назва: Ред Булл Арена
- Клуб: Лейпциг
- Місткість: 46 635 глядачів
Арена Лейпцига прийме чотири матчі Євро-2024 / фото Getty Images
Матчі Євро-2024
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|18 червня
|22:00
|F
|Португалія – Чехія
|21 червня
|22:00
|D
|Нідерланди – Франція
|24 червня
|22:00
|В
|Хорватія – Італія
|2 липня
|22:00
|1/8 фіналу
|1D – 2F
Лейпцизький стадіон також був відкритий у 2024 році, але на відміну від Дюссельдорфа йому пощастило прийняти ЧС-2006. Саме тут почала свій шлях тоді збірна України, яка з тріском програла Іспанії. Втім "РБ Арена" (саме так вона називається на міжнародних матчах) дарувала нашим фанатам і приємні спогади.
Мова про розгром Лейпцига від Шахтаря у 2022 році в Лізі чемпіонів (4:1). Тепер же арена точно не прийматиме Україну, але їй пощастить побачити Роналду, Мбаппе, Модрича, ван Дейка та чинних чемпіонів Європи італійців. Що цікаво, всі матчі Євро у Лейпцигу починатимуться у пізній слот (22:00).
КЕЛЬН
- Назва: Рейн Енергі Штадіон
- Клуб: Кельн
- Місткість: 46 922 глядача
В Кельні проходив фінал Ліги Європи-2020 / фото Getty Images
Матчі Євро-2024
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|15 червня
|16:00
|А
|Угорщина – Швейцарія
|19 червня
|22:00
|А
|Шотландія – Швейцарія
|22 червня
|22:00
|Е
|Бельгія – Румунія
|25 червня
|22:00
|С
|Англія – Словенія
|30 червня
|22:00
|1/8 фіналу
|1B – 3A/D/E/F
"Рейн Енергі Штадіон" є одним з найстарших стадіонів Німеччини. Минулого року арена святкувала своє сторіччя. Проте міжнародні турніри Кельн став приймати лише у ХХІ сторіччі. Спочатку був Кубок конфедерацій-2005, а за рік – п'ять матчів Мундіаля.
Серед них і найбільш пам'ятний для України. Саме на "Рейн Енергі Штадіон" підопічні Блохіна по пенальті переграли Швейцарію та вийшли у чвертьфінал. Ще одною визначною подією для Кельна став фінал Ліги Європи-2020, де Севілья перестріляла Інтер (3:2). А ось на цьому Євро Кельн обділили увагою топ-команд. На груповій стадії до міста завітає лише Англія.
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ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНІ
- Назва: Дойче Банк Парк
- Клуб: Айнтрахт
- Місткість: 48 057 глядачів
На арені Айнтрахта невдало грали клуби з України / фото Getty Images
Матчі Євро-2024
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|17 червня
|19:00
|Е
|Бельгія – Словаччина
|21 червня
|16:00
|С
|Данія – Англія
|24 червня
|22:00
|А
|Швейцарія – Німеччина
|26 червня
|19:00
|Е
|Словаччина – Румунія
|1 липня
|22:00
|1/8 фіналу
|1F – 3A/B/C
А ось цей стадіон буде святкувати сторіччя наступного року. До 2005-го арена називалась "Вальдштадіон" завдяки своєму розташуванню прямо у лісі. Але пізніше Айнтрахт став продавати назву крупним банкам – спочатку Коммерцбанк Арена, тепер Дойче Банк Парк.
За свою історію арена Айнтрахта побачила чимало грандіозних подій – ЧС-1974, Євро-1988 з перемогою СРСР над Англією, Кубок конфедерацій-2005 з фіналом та п'ять ігор ЧС-2006. А ось українцям "Дойче Банк Парк". В різні роки тут програвали Дніпро та двічі Шахтар.
ГЕЛЬЗЕНКІРХЕН
- Назва: Фелтінс Арена
- Клуб: Шальке
- Місткість: 49 471 глядач
Стадіон Шальке може ставати повністю закритим / фото Getty Images
Матчі Євро-2024
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|16 червня
|22:00
|С
|Сербія – Англія
|20 червня
|22:00
|В
|Іспанія – Італія
|26 червня
|22:00
|F
|Грузія – Португалія
|30 червня
|19:00
|1/8 фіналу
|1С – 3D/E/F
Стадіон Шальке має цікаву властивість, а саме зсувний дах, який робить арену повністю закритою. "АуфШальке" був відкритий у 2001 році, а пізніше взяв назву пивного спонсора. Арена приймала п'ять матчів ЧС-2006, а також різні нефутбольні події.
Серед них був бій за участю Володимира Кличка, який в Гельзенкірхені здолав узбека Руслана Чагаєва. Була арена фартовою і для Шахтаря, який виграв на ній в обох матчах проти Шальке в Кубку УЄФА та Лізі Європи.
ГАМБУРГ
- Назва: Фолькспаркштадіон
- Клуб: Гамбург
- Місткість: 50 215 глядачів
Стадіон Гамбурга приймав матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів / фото з сайту Шахтаря
Матчі Євро-2024
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|16 червня
|16:00
|D
|Польща – Нідерланди
|19 червня
|16:00
|В
|Хорватія – Албанія
|22 червня
|16:00
|F
|Грузія – Чехія
|26 червня
|22:00
|F
|Чехія – Туреччина
|5 липня
|22:00
|1/4 фіналу
|1F / 3ABC – 2D/2E
Гамбург був доволі близьким для України минулого сезону. Саме на "Фолькспаркштадіон" Шахтар приймав домашні матчі в ЛЧ та ЛЄ, здобувши перемоги над Барселоною та Антверпеном.
Арена Гамбурга на відміну від багатьох "колег" відмовилась від спонсорської назви у 2015-му. За п'ять років до цього арена приймала фінал Ліги Європи між Атлетіко та Фулхемом. "Фолькспаркштадіон" має багату історію міжнародних турнірів. Арена приймала ЧС-1974, в тому числі і історичну дуель між ФРН та НДР.
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У 1988-му Гамбург приймав півфінал між німцями та нідерландцями. А на Мундіалі 2006-го Гамбург прийняв два матчі збірної України. Вийшли діаметрально різні результати – перемога 4:0 над Саудівською Аравією та поразка 0:3 від Італії у чвертьфіналі.
ШТУТГАРТ
- Назва: MHP Арена
- Клуб: Штутгарт
- Місткість: 50 998 глядачів
Вид на арену Штутгарта / фото Getty Images
Матчі Євро-2024
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|16 червня
|19:00
|С
|Словенія – Данія
|19 червня
|19:00
|А
|Німеччина – Угорщина
|23 червня
|22:00
|А
|Шотландія – Угорщина
|26 червня
|19:00
|Е
|Україна – Бельгія
|5 липня
|19:00
|1/4 фіналу
|1B / 3ADEF – 1A/2C
Стадіон Штутгарта був побудований у 1929 році, а з 1933 по 1945 носила ім'я диктатора Адольфа Гітлера. Більшість фанатів пам'ятають арену під назвою "Мерседес Бенц Арена" через крупний автомобільний концерн у Штутгарт.
"MHP Арена" була залучена до Євро-1988 та двох Мундіалів, які раніше проходили в Німеччині. Крім того, у Штутгарті пройшли два фінали КЄЧ – в 1959 та 1988 роках. Тріумфували тоді Реал та ПСВ відповідно. Вже цього літа на стадіоні віцечемпіонів Бундесліги зіграє і збірна України, проти близької територіально до Штутгарта Бельгії.
ДОРТМУНД
- Назва: Сігнал Ідуна Парк
- Клуб: Боруссія Д
- Місткість: 61 524 глядача
Як виглядає "Сігнал Ідуна Парк" / фото Getty Images
Матчі Євро-2024
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|15 червня
|22:00
|В
|Італія – Албанія
|18 червня
|19:00
|F
|Туреччина – Грузія
|22 червня
|19:00
|F
|Туреччина – Португалія
|25 червня
|19:00
|D
|Франція – Польща
|29 червня
|22:00
|1/8 фіналу
|1А – 2С
|10 липня
|22:00
|1/2 фіналу
Арена, яка іменувалась раніше "Вестфаленштадіон", була побудована до ЧС-1974. Сумарно на Мундіалях арена Боруссії прийняла десять ігор, в тому числі й півфінал-2006 Німеччини проти Італії. Також там пройшов і найяскравіший фінал в історії Кубка УЄФА. У 2001-му Ліверпуль переміг Алавес 5:4.
Цього літа стадіон теж має прийняти півфінал. Зазвичай арена Боруссії б'є рекорди за відвідуваністю в Європі. На кожну гру на "Сігнал Ідуна Парк" приходять близько 80 тисяч. Проте на міжнародних матчах місткість зменшується майже на чверть.
МЮНХЕН
- Назва: Альянц Арена
- Клуб: Баварія
- Місткість: 66 026 глядачів
Україна почне Євро-2024 в Мюнхені / фото Getty Images
Матчі Євро-2024
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|14 червня
|22:00
|А
|Німеччина – Шотландія
|17 червня
|16:00
|Е
|Румунія – Україна
|20 червня
|16:00
|С
|Словенія – Сербія
|25 червня
|22:00
|С
|Данія – Сербія
|2 липня
|19:00
|1/8 фіналу
|1Е – 3A/B/С/D
|9 липня
|22:00
|1/2 фіналу
Стадіон Баварії недарма називають одним із найбільш сучасних у Європі. Зовнішній вигляд та архітектура його і справді вражають. Мюнхенці побудували нову арену у 2005 році. Вже за рік "Альянц Арена" прийняла шість матчів Мундіаля (серед них і півфінал).
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А на Євро-2020 стала господарем чотирьох матчів. Також у 2012-му на ній пройшов фінал Ліги чемпіонів, де місцева Баварія поступилась Челсі. Наступного сезону Мюнхен знову прийме вирішальний матч ЛЧ. Україна ж розпочне шлях на Євро-2024 у цьому місті, яке прийме в тому числі матч-відкриття.
БЕРЛІН
- Назва: Олімпіаштадіон
- Клуб: Герта
- Місткість: 70 033 глядача
Саме на цій арені пройде фінал Євро-2024 / фото Getty Images
Матчі Євро-2024
|ДАТА
|ЧАС
|ГРУПА
|МАТЧ
|15 червня
|19:00
|В
|Іспанія – Хорватія
|21 червня
|19:00
|D
|Польща – Австрія
|25 червня
|19:00
|D
|Нідерланди – Австрія
|29 червня
|19:00
|1/8 фіналу
|2А – 2В
|6 липня
|22:00
|1/4 фіналу
|1Е / 3ABСD – 1D / 2F
|14 липня
|22:00
|фінал
Не було жодних сумнівів, що саме столичний "Олімпіаштадіон" прийматиме фінал Євро-2024. Арена була побудована у 1936 році до Олімпійських ігор. Конструкція стадіону виконана у формі літери "С", що робить його унікальним у цьому плані.
Арена приймала велику кількість спортивних подій. Серед них і матчі ЧС-1974, а також шість зустрічей Мундіаля-2006. Саме тут Італія ставала чемпіоном світу, а Зінедін Зідан бив головою у груди Марко Матерацці. На тому ж чемпіонаті світу Україна здолала Туніс в групі.
У 2015-му Берліну довірили фінал Ліги чемпіонів, де Барселона переграла Ювентус. А ось на клубному рівні "Олімпіаштадіон" має доволі скромну історію. Місцева Герта давно не бачила славних часів. Віддушиною стали матчі Ліги чемпіонів минулого сезону завдяки Уніону.