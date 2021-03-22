Наступний бій Ломаченко проведе у липні, – менеджер боксера

Український боксер Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу в бою 17 жовтня 2020 року не виходив на ринг. Він та його команда досі не можуть домовитися про проведення наступного бою.

Однак менеджер Егіс Клімас заявив, що зараз ведуться перемовини, і що вже в липні 2021 року Ломаченко повернеться на ринг.

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"Ведуться перемовини, що в липні повинні вийти на ринг. Бої та суперників шукати не важко, тому що він Василь Ломаченко і всі хочуть з ним боксувати", – заявив Егіс Клімас.

Однак хто саме може бути наступним суперником Ломаченка він так і не назвав. Хоча і додав, що не проти, щоб це був Теофімо Лопес.

Щодо самого Ломаченко, то боксер вже повністю відновився від травми, яку він отримав перед боєм з Лопесом. Вже після поєдинку йому зробили операцію на плечі.