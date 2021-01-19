Олександр Усик є обов'язковим претендентом на бій проти Ентоні Джошуа за титул WBO у важкій вазі. Але британець не спішить проводити з ним бій, бажаючи битися проти Тайсона Ф'юрі.

Але щоб організувати бій Джошуа – Ф'юрі, промоутерам боксерів доведеться заплатити чималі відступні. Частину цієї суми повинен отримати і Усик за дозвіл на проведення бою. Про це заявив промоутер Едді Хірн в коментарі Marca.

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За його словами, Усик вимагає 2,71 мільйона доларів за відтермінування свого чемпіонського бою.

Також доведеться заплатити за це, щоб на кону цього бою були чемпіонські титули. Загалом мова йде про 2,03 мільйона доларів, які мають отримати WBO, WBA, IBF та IBO.

Однак варто додати, що промоутери планують провести одразу два бої між Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі. І ці два поєдинки мають принести боксерам 100 мільйонів доларів кожному. Перший бій може відбутися вже влітку. Другий – наприкінці року.

Відтак постало питання про місце проведення бою. Цілком ймовірно, що перший бій відбудеться в Саудівській Аравії. Щодо другого бою, то є два ймовірні місця його проведення – стадіон "Міленіум" в Кардіффі, або ж стадіон "Вемблі" в Лондоні.