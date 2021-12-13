Нападник Барселони Серхіо Агуеро оголосить про завершення кар'єри

Нападник каталонської Барселони Серхіо Агуеро готується оголосити про завершення кар'єри футболіста. Нападник вимушений зав'язати з футболом через проблеми зі здоров'ям.

Агуеро повинен оголосити про завершення кар'єри у середу, 15-го грудня. За інформацією Marca, у цей день відбудеться захід, на якому офіційно оголосять про рішення аргентинця.

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В Агуеро проблеми зі здоров'ям

Наприкінці жовтня Агуеро стало погано в матчі 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса. Футболіст сигналізував, що йому потрібна допомога. Він достроково завершив матч.

Після перших тестів у Серхіо було виявлено аритмію. Очікувалося, що нападник упродовж трьох місяців буде проводити діагностичні та терапевтичні процедури під наглядом кардіолога.

Та згодом лікарі заявили, що Агуеро має серйозні проблеми із серцем, які не сумісні з грою у футбол. Агуеро відразу спростував чутки про завершення кар'єри та запевнив, що оптимістично налаштований.

Що відомо про Агуеро