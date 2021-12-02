Перше тренування в рідному клубі

Еріксен приступи до тренувань на базі футбольного клубу Оденсе. Саму тут він виступав на молодіжному рівні, поки не перейшов у нідерландський Аякс. Окрім того, півзахисник мешкає неподалік цих тренувальних полів.

Однак тренується Еріксен самостійно.

Це вперше Еріксен приступив до тренувань після того, як 12 червня 2021 року в нього сталася зупинка серця під час матчу збірної Данії проти Фінляндії на Євро-2020. Гравець нерухомо впав на поле в кінці першого тайму. Йому одразу надали допомогу медики, які були на полі. А згодом його доставили до лікарні.

Варте уваги Медики, які врятували Крістіана Еріксена під час матчу Євро-2020, отримали нагороду від УЄФА

Еріксен не може грати за Інтер

Еріксен є гравцем італійського Інтера. Але він не може продовжити кар'єру в Італії. Після зупинки серця йому встановили кардіостимулятор. В Італії заборонено виступати футболістам з ним.

Інтер заявив, що готовий допомогти Еріксену підшукати новий клуб.

В Оденсе поки не знають, скільки часу Еріксен тренуватиметься в них. Але готові надати йому всі умови для тренування.