Манчестер Юнайтед – Галатасарай: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Англійський Манчестер Юнайтед та турецький Галатасарай зіграють один проти одного в другому турі Ліги чемпіонів. Їх матч на "Олд Траффорд" відбудеться у вівторок, 3 жовтня. Онлайн-трансляція матчу Манчестер Юнайтед – Галатасарай доступна на сайті 24 Каналу.

Протистояння англійських та турецьких клубів здавна відзначалося особливим запалом. Черговий раз про це можна буде пересвідчитися вже 3 жовтня, коли Манчестер Юнайтед прийматиме Галатасарай.

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Очне протистояння обох команд повинно дати відповідь – хто з них більш заслуговує на те, щоб вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. Бо стартували обидві команди в груповому етапі Ліги чемпіонів зовсім не так, як би хотілося їх уболівальникам.

Манчестер Юнайтед влаштував гольову перестрілку з Баварією в Мюнхені – 4:3. При цьому кожен раз, коли "червоні дияволи" скорочували відставання в рахунку до одного голу (2:1 та 3:2), гравці Баварії за декілька хвилин забивали ще один.

Натомість Галатасарай неочікувано мало не програвав вдома Копенгагену. А від поразки врятувався завдяки голам на 86-й та 88-й хвилинах, до яких доклався колишній гравець донецького Шахтаря Тете.

А от у своїх чемпіонатах справи в команд зовсім протилежні. Галатасарай загалом в цьому сезоні не програє в усіх турнірах, лише тричі зігравши внічию. Але якраз одна з цих нічиїх і не дала змогу втримати лідерство в чемпіонаті Туреччини. Бо їх суперник Фенербахче теж йде без поразок, але всі матчі в чемпіонаті виграв.

Натомість МЮ в черговій кризі. За останні п'ять матчів загалом – три поразки. Окрім вже згаданого матчу проти Баварії, вони також програли Брайтону та Крістал Пелас в чемпіонаті Англії. При цьому з Крістал Пелас МЮ зіграв два матчі поспіль вдома – спочатку розгромив їх в матчі Кубка футбольної ліги, а після цього програв в рамках чемпіонату. Тож поки "манкуніанці" лише на 10-у місці в турнірній таблиці, після семи турів набравши 9 очок. І відставання від лідера Манчестер Сіті складає вже 9 очок.

Матч Манчестер Юнайтед – Галатасарай відбудеться у вівторок, 3 жовтня. Початок матчу о 22:00.

Дивитися онлайн матч Манчестер Юнайтед – Галатасарай можна на платформі Megogo. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Також показ матчу МЮ – Галатасарай буде доступний на платформі Volia TV, однак теж лише для своїх абонентів за додаткову плату.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Манчестер Юнайтед – Галатасарай. Тут також будуть опубліковані відео голів, а після закінчення матчу – відеоогляд. Все це буде доступно в цій новині.