Матч закінчився з рахунком 0:3. Назарій Русин з'явився вдруге у складі "чорних котів" та провів на полі останні 14 хвилин поєдинку, протягом яких рахунок вже не змінювався.

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Огидна поведінка вболівальників Шеффілд Венсдей

Але матч відійшов на другий план після ганебних деталей, які з'ясувалися згодом та відбулися на трибунах стадіону. Двоє фанатів господарів не могли прийняти поразку своєї команди, яка поступалася з різницею в 3 м'ячі вже після 30 хвилин матчу та вирішили зіпсувати настрій гостям, які несамовито підтримували Сандерленд.

Вони не вигадали нічого оригінальнішого, як поглузувати над смертю відданого фаната "чорних котів" Бредлі Лоурі, який помер у 2017 році після тривалої боротьби з онкологією. Хлопчик був талісманом Сандерленда, з ним та його родиною тепло товаришував колишній гравець збірної Англії та "чорних котів" Джермейн Дефо. Він після трагічної події називав Бредлі Лоурі своїм найкращим другом, який неймовірно повпливав на життя футболіста.

Для потреб Бредлі благодійники зібрали свого часу 700 тисяч фунтів, щоб оплатити лікування сильному духом хлопчині, який з півтора років боровся з хворобою, однак пізніше стало відомо, що вона невиліковна.

Знаючи це все, два дорослі чоловіки показували фото померлої дитини у бік трибун, де розташовувалися фанати "чорних котів". Але така витівка не пройшла для них безкарно. У соцмережах активно завірусилося фото з негідниками. Тепер стало відомо, що поліція Південного Йоркшира заарештувала цих фанатів.



Ганебна поведінка фанатів Шеффілд Венсдей / Forberge

Обом уболівальникам висунули звинувачення у порушенні громадського порядку. 31-річний Дейл Г'ютон перебуває під вартою, а інший "веселун", ім'я якого не називається був звільнений під заставу.

Довідка. Шеффілд Венсдей після інцеденту одразу приніс вибачення сім'ї хлопчика та повідомив, що спільно з поліцією розпочав розслідування. Є велика ймовірність, що на стадіоні улюбленого клубу ці 2 фанати вже ніколи не побувають.