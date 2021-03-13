Росії не дозволили використовувати "Катюшу" на Олімпіадах
Російського прапору та гімну не буде на найближчих двох Олімпіадах через допінговий скандал. Росія хотіла використовувати пісню "Катюша", однак отримала категоричну відмову.
Джерело:Inside the Games
"Катюші" не буде
Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит Олімпійського комітету Росії (ОКР) на використання пісні "Катюша" як заміну державного гімну на Олімпіадах у Токіо та в Пекіні.
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За рішенням CAS російські спортсмени можуть у найближчі 2 роки виступати на Олімпіадах і чемпіонатах світу тільки в нейтральному статусі – без прапора і гімну країни.
- У січні комісія спортсменів ОКР запропонувала використовувати пісню "Катюш" як заміну музичного супроводу спортсменів на великих міжнародних стартах, включаючи Олімпійські ігри.
- У лютому пропозиція була направлена до Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Що відомо про покарання Росії
У грудні 2019 року WADA на 4 роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях.
Незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.
Росія подала апеляцію у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки, скоротивши дискваліфікацію.
Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу
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