Наприкінці 2020 року Росію покарали за приховування допінг-тестів. Через це російські спортсмени не зможуть виступати на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх під своєю національною символікою.

Джерело: "Спорт-Экспресс"

У березні 2021 року стартує відбір на чемпіонат світу з футболу-2022. Російська збірна під час відбору зможе грати під своїм прапором.

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Про це заявив президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков.

Водночас, за його словами, досі не відомо, чи зможе Росія використовувати свою символіку, якщо кваліфікується на ЧС-2022 у Катарі.

У відбірковому турнірі ЧС-2022 ми будемо грати під своїм прапором і гімном. Якщо пройдемо відбір – тоді розглянемо це питання з ФІФА,

– сказав Дюков.

У відборі на чемпіонат світу Росія зіграє у групі H. Суперниками росіян стануть: Хорватія, Словаччина, Словенія, Кіпр, Мальта.

Що відомо про покарання Росії

У грудні 2019 року WADA на 4 роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях.

Незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів.

Росія подала апеляцію у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки, скоротивши дискваліфікацію.



Великі турніри, де не буде російського прапора / Інфографіка 24 каналу